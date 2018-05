TRANSPORTER 3/ Su canale 20 il film con Jason Statham (oggi, 8 maggio 2018)

Transporter 3, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 8 maggio 2018. Nel cast: Jason Statham, Natalya Rudakova e Francois Berleand, alla regia Olivier Megaton. Il dettaglio.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

JASON STATHAM NEL CAST

Il film Transporter 3 va in onda su Italia 1 oggi, martedì 8 maggio 2018, alle or 21,00. Una pellicola d'azione che rappresenta il terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2002 con The Transporter, ha potuto contare sulla professionalità di Olivier Megaton, regista cinematografico francese famoso in modo particolare per aver curato la regia di questo film e di un'altra pellicola di rilevanza internazionale come Colombiana. Recentemente ha inoltre diretto Taken la vendetta e Taken 3 l'ora della verità. Il protagonista del film Frank Martin, è stato interpretato da Jason Statham mentre il resto del cast è invece formato da Natalya Rudakova, Francois Berleand e Jeroen Krabbe. Produttore e sceneggiatore del film è invece Luke Besson, una delle figure dell cinema francese più note a livello internazionale per aver portato al successo grandi film come From Paris with love e Taxxi. Nel 2011 aveva già collaborato con il regista Olivier Megaton nel film Colombiana di cui è stato produttore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRANSPORTER 3, LA TRAMA DEL FILM

In questo terzo capitolo di Transporter, il personaggio di Frank Martin fa rientro in Francia, tornando a ricoprire il ruolo di fattorino a domicilio per criminali e uomini senza scrupoli. Ma la sua prossima missione si trasformerà in un vero e proprio incubo. Se Frank non porterà a termine l'operazione, l'automobile su cui viaggia salterà in aria per mezzo di un braccialetto elettronico che nasconde un marchingegno dinamitardo. Ma lungo il tragitto, con sua grande sorpresa, capisce che la merce da trasportare è in realtà la giovane Valentina, una ragazza di origini ucraine che è stata rapita al fine di richiedere un riscatto a suo padre, importante uomo politico del governo ucraino. Portata a termine la missione e consegnata Valentina ai suoi aguzzini però, questi ultimi tentano di eliminare Frank che riesce a sfuggire. Quest'ultimo decide così di mettersi sulle tracce dei rapitori della ragazza e tentare di liberarla.

