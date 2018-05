Terry Gilliam colpito da ictus/ Ultime notizie: malore per il regista di 'Brazil': salta Cannes 2018

Terry Gilliam colpito da ictus, malore per il regista di 'L'uomo che uccise don Chisciotte': salta il Festival di Cannes, le ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Terry Gilliam (Facebook)

Terry Gilliam colpito da ictus: malore per il regista britannico. Noto artista di Minneapoli, il 77enne è reduce dal suo ultimo e faticosissimo lavoro: parliamo di ‘L’uomo che uccise Don Chisciotte’ (‘The Man Who Killed Don Quixote’), ultimato dal regista dopo ben otto tentativi di realizzazione nell’arco di quasi vent’anni, selezionato al Festival Di Cannes 2018 come film di chiusura. La stampa francese però dà notizia del malore che ha colpito Gilliam: Nice Matin rivela che il regista è stato ricoverato a Londra dopo esere stato colpito da un ictus. Non si è a conoscenza di notizie precisa circa le condizioni di salute dell’uomo: secondo alcune fonti, l’artista è ancora ricoverato ma sarebbe fuori pericolo e non in gravi condizioni. Difficilmente vedremo Gilliam sulla Croisette, con il suo arrivo che era molto atteso da addetti ai lavori e fan per due motivi su tutti: per il suo travagliato film e per i suoi commenti critici sul movimento Me Too nato a Hollywood negli scorsi mesi.

TERRY GILLIAM COLPITO DA ICTUS

Come vi abbiamo raccontato, l’ultimo film di Terry Gilliam è stato tra i più travagliati della storia del cinema. Liberamente ispirato al Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, ‘L’uomo che uccise Don Chisciotte’ vide la sua pre-produzione avviata nel 1998: protagonisti Jean Rochefort e Johnny Depp. Le riprese iniziarono nel 2000 con un budget di circa 32 milioni di dollari, ma il film venne cancellato in fase di riprese pevari motivi: contrattempi, problemi finanziari, un’alluvione che ha distrutto alcuni set e l’abbandono di Rochefort. Gilliam perse i diritti della sceneggiatura, poi riacquisiti nel 2006: nei dieci anni successivi sono stati diversi i tentativi di pre-produzione, con vari cambi in corsa nel cast. Il regista di Minneapolis però ha continuato a trovare difficoltà nella raccolta di finanziamenti per il progetto. Nel 2017 la svolta: il film è riuscito definitivatamente a completare la produzione, con attori protagonisti Jonathan Pryce (Don Chisciotte) e Adam Driver (Toby Grisoni).

© Riproduzione Riservata.