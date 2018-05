Uomini e Donne/ Nilufar e Sara, nuove anticipazioni sulla scelta: la villa e un like sospetto (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nuove rivelazioni sulle scelte di Sara Affi Fella e Nilufar Addati: le due troniste prima in villa, poi...

08 maggio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

È un periodo di grande fermento per i fan di Uomini e Donne e, soprattutto, per quelli del trono Classico. Ormai questa stagione sta per concludersi e nuove scelte stanno per arrivare. Le prossime, come avevamo già anticipato, saranno quelle di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Oggi ci sarà l'ultima registrazione per una delle due troniste, che annuncerà di essere pronta a fare la sua scelta. Ma questa non avverrà in studio, con le due sedie rosse e la classica caduta dei petali rossi, visto che anche per loro il tutto avverrà dopo l'incontro nella villa. Ebbene sì: anche Sara e Nilufar avranno l'occasione di trascorrere un giorno intero e una notte in compagnia di entrambi i corteggiatori rimasti prima di prendere la fatidica scelta. Una novità che sembra incuriosire molto il pubblico di Uomini e Donne e che, inevitabilmente, accende i pronostici.

Il like che scatena nuovi sospetti su Nilufar

La prima potrebbe essere Sara Affi Fella, seguita poi da Nilufar che, la prossima settimana, potrebbe fare quindi l'annuncio in registrazione per poi registrare il giorno in villa pochi giorni dopo. Nulla si sa invece su Mariano Catanzaro, il cui percorso sul trono non ha destato particolare interesse e ha invece sollevato molte critiche, tra le quali quelle della stessa Maria De Filippi. Intanto sul web non mancano indizi sulle scelta di Sara e Nilufar, soprattutto si quest'ultima, nelle ultime ore è apparso un like della mamma che sembra quasi essere ai "danni" di Giordano Mazzocchi e, quindi, a favore di Nicolò Ferrari. Che la famiglia della ragazza tifi quindi per il corteggiatore milanese?

© Riproduzione Riservata.