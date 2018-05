Uomini e Donne/ Nuova batosta per Gemma Galgani: una ritorno mette in crisi la dama? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nuovo colpo basso per Gemma Galgani: tra Marco e Giorgio Manetti, arriva un ex in studio? Ennio pronto a tornare...

08 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Questa edizione di Uomini e Donne si sta concludendo per Gemma Galgani con novità davvero inaspettate. In studio, come tutti i fan di Uomini e Donne ormai ben sanno, è arrivato Marco, un ex spogliarellista di 57 anni che ha dichiarato di essere molto attratto e preso da lei e di iniziare a provare dei sentimenti. Al contempo, al Maurizio Costanzo Show, Gemma si è ritrovata tra le braccia di Giorgio Manetti per un ballo, sfociato poi in un bacio a stampo. Nulla di importante, almeno per Giorgio, anche se Gemma non ha negato di aver provato forti emozioni in quel momento. E tra Giorgio e Marco, Gemma potrebbe ricevere un'altra sorpresa alquanto inaspettata e forse non proprio gradita: il ritorno in studio di un suo ben noto ex. Stiamo parlando di Ennio, cavaliere con quale Gemma abbandonò lo studio di Uomini e Donne per iniziare una relazione d'amore.

Brutta notizia per la Galgani

In quel caso, Gemma ed Ennio festeggiarono con una celebrazione di fidanzamento, alla quale furono invitati anche Gianni Sperti e Tina Cipollari (allora i loro rapporti erano ben diversi e sereni). Ennio lo ha annunciato su Facebook: "Molto probabilmente tornerò", ma quale sarà la reazione di Gemma? In un periodo che sembrava essere davvero molto felice per la Galgani, grazie all'arrivo e alla conoscenza con Marco, la situazione potrebbe nuovamente complicarsi e non poco per il ritorno di Ennio che, tuttavia, precisa: "Non torno per Gemma". Cosa accadrà in studio se la notizia venisse confermata? Quali sarebbero le conseguenze per Gemma? Gli scontri, di certo, non mancherebbero!

