Valentina Pivati/ Uomini e Donne: la corteggiatrice ha ricevuto una segnalazione su Mariano

Valentina Pivati a Uomini e Donne: la corteggiatrice di Mariano Catanzaro è delusa dal comportamento del tronista che fa le serate nei locali. Si accende la discussione in studio.

08 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Valentina Pivati (Facebook)

Nella puntata di oggi, martedì 8 maggio, di Uomini e Donne si parlerà anche del trono di Mariano Catanzaro. Per lui scendono Valentina Pivati ed Eleonora Fortini. Secondo quanto riporta NewsUeD.com, prima di vedere le esterne Valentina ammette di essere arrabbiata con Mariano per le serate che fa con gli amici. La corteggiatrice è amareggiata perché mentre lei il sabato sta a casa, il tronista va in giro a divertirsi. Sara dà ragione a Valentina dicendo che lei e Nilufar non vanno a ballare da mesi, ma Maria De Filippi precisa che per i tronisti è vietato farsi pagare per le serate. Mariano dichiara di non essere stato pagato, anche se Tina non gli crede. Ma Valentina rivela che che le è arrivata una segnalazione secondo cui il tronista avrebbe baciato una ragazza: “Le segnalazioni senza foto, sono solo chiacchiere”, risponde Mariano Catanzaro, come rivela NewsUeD.com. Dopo questa discussione si passa all’esterna con Valentina Pivati. Tronista e corteggiatrice fanno un giro in vespa a Roma e per conoscersi meglio Mariano fa una serie di domande a Valentina che confessa di aver vissuto un periodo difficile.

Valentina sarà la scelta di Mariano?

Dopo aver visto l’esterna con Eleonora Fortini, che si è conclusa con un bacio appassionato, Valentina accusa la rivela di essere una calcolatrice e di aver studiato le mosse con cui approcciarsi al tronista. Secondo i bookie sarà proprio Valentina Pivati la scelta del tronista napoletano. La corteggiatrice è a quota 1,60, mentre Eleonora Fortini a quota 2,00. La non scelta del tronista napoletano si gioca invece a 4,00, riporta AgiMeg. Sui social, il trono di Mariano non ha conquistato i fan: “Al solo pensiero che domani ci propineranno l’inutile trono di Mariano spegnerei la tv adesso”, “Il trono inesistente aka il trono di Mariano Catanzaro” e “Ma una domanda importante: Mariano che ci fa ancora lì?”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

