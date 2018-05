Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo non convince il pubblico (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti ha stretto amicizia con la romana Lucia Orlando nella casa del Grande Fratello 15. La figlia di Bobby Solo, però, non sembra riuscire a emergere nel reality.

Veronica Satti

Veronica Satti ha trovato una nuova concorrente del Grande Fratello 2018 con cui trascorrere la maggior parte del suo tempo. Messe da parte le lacrime per il rapporto infelice con il padre Bobby Solo, la ragazza ha deciso di prendere le distanze da Matteo Gentili e di stringere ancora di più il rapporto con Lucia Orlando. Le due ragazze hanno già creato un bel legame fin dall'inizio, ma grazie alle tensioni fra la romana e Filippo Contri, Veronica ha potuto trascorrere molto più tempo con l'amica. E fino a ieri sera il rapporto sembrava splendido anche con Luigi Favoloso, ma potrebbe non essere più così. In seguito alla lite fra il concorrente e Mariana Falace, il ragazzo ha infatti avuto da ridere con la Satti e ha provato in qualche modo ad attaccarla. La gieffina però è riuscita a sfuggire allo scontro diretto allontanandosi, anche se la sua calma è vacillata di molto. Sembra inoltre che la tecnica che le ha insegnato la Orlando stia funzionando: di fronte ai problemi, meglio dormire. Veronica infatti ha trascorso l'ultima settimana per lo più a letto per stare vicino all'amica affranta, escludendosi così da quasi tutte le dinamiche del gruppo. E questo la rende di certo meno visibile agli occhi dei telespettatori, che non è riuscita per ora a conquistare.

Veronica eviterà al nomination?

L'esito del televoto di stasera regalerà comunque una sconfitta per Veronica Satti. Il verdetto del GF 2018 riguarderà infatti Luigi Favoloso, con cui la ragazza ha legato molto nelle ultime settimane. Dato che il loro rapporto si è incrinato a causa degli ultimi eventi, la gieffina può dire di aver perso comunque un alleato a prescindere dal verdetto finale del pubblico. E questo riduce di molto i sostenitori della Satti all'interno della Casa, anche se è forse una delle poche a non essere al centro dell'attenzione in negativo agli occhi degli altri concorrenti. Per ora gli animi si scaldano grazie alla presenza di pochi concorrenti, che riescono a trascinare con reazione a catena anche il resto del gruppo. La Satti però sembra aver conquistato il cuore di tutti i gieffini e per questo potrebbe salvarsi dal televoto ancora per qualche tempo. Ed è l'unica speranza che potrebbe avere per rimanere ancora nella Casa, visto che il pubblico non ha accolto con simpatia la sua storia. Anche se triste, fragile, dolorosa, la costante tendenza a piangere di Veronica non ha scosso l'empatia dei telespettatori.

Veronica cambierà strategia?

Il GF 15 sembra non dare possibilità a Veronica Satti di emergere rispetto al resto del gruppo. Entrata come una delle più promettenti per via della sua storia con il padre Bobby Solo, la concorrente ha perso lo smalto iniziale fin dai primi giorni di reality. Ed ora che l'attenzione è diretta tutta verso i concorrenti più turbolenti del gruppo, la Satti ne fa le spese di conseguenza. La ragazza, così come altri gieffini, continua ad essere più attenta ai rapporti di amicizia con gli altri inquilini rispetto che alla sua personale esperienza nel programma. Non è chiaro se è dovuto al fatto che ha ottenuto in parte il suo obbiettivo, ovvero aprire uno spiraglio nel muro alzato per tanti anni dal padre, oppure se stia perdendo di vista quale opportunità rappresenti per lei stare nella Casa. Una dimenticanza che è in linea con la sua volontà di non volere altro che ricongiungersi con il genitore, ma che in qualche modo va anche a toccare il contributo che può dare all'interno della Casa. I telespettatori infatti sui social si chiedono cosa abbia da raccontare Veronica al di là della sofferenza collegata all'abbandono: riuscirà a mostrare qualche altro aspetto della sua personalità?

© Riproduzione Riservata.