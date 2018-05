Vuoi scommettere?/ Omaggio a Fabrizio Frizzi, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ricorderanno il conduttore

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti conducono Vuoi scommettere?, il nuovo programma di Canale 5. Per la prima puntata previsto un omaggio a Fabrizio Frizzi scomparso quest'anno.

08 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker

Vuoi scommettere? esordirà su Canale 5 il prossimo 17 maggio, in leggero ritardo rispetto agli iniziali programmi. Il remake di Scommettiamo che?, un tempo condotto da Fabrizio Frizzi (a cui verrà dedicato un tributo durante la prima puntata) e Milly Carlucci, punterà su Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, alla sua prima esperienza in una trasmissione in chiaro (per due edizioni si è invece occupata del daily di X Factor su SkyUno). Se la svizzera si occuperà della conduzione in studio, Aurora si dedicherà alle prove in esterna, guidando i concorrenti nelle loro difficili esibizioni. Persone comuni e volti noti del mondo dello sport o della televisione dovranno scommettere sull'esito della gara e proprio i vip, se sbaglieranno, dovranno pagare pegno. La conferma è arrivata nell'ultima intervista rilasciata a Chi, nella quale Michelle ha lanciato qualche anticipazione: "I primi a scommettere saranno Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Nek, Antonio Cannavacciuolo e Alberto Tomba che non vedevo da una vita. E poi farà una scommessa anche una certa Michelle, ma sarà seria. Una gara tra politica e sociale".

MICHELLE HUNZIKER PRESENTA VUOI SCOMMETTERE?

Michelle Hunziker è entusiasta di avere Aurora Ramazzotti in questa nuova avventura televisiva. Lei stessa lo ha confermato: "Quando mi hanno proposto di avere Aurora accanto a me, sono rimasta un minuto in silenzio. Ho sempre sognato di poter lavorare, un giorno, con mia figlia e di togliere dalla mente degli italiani il clichè dei figli d'arte avvantaggiati e incapaci. Lei è bravissima, addirittura fastidiosa nella sua precisione. L'unica scommessa che vinceremo di sicuro è proprio 'Auri', perché sta facendo un bellissimo lavoro". La giovane figlia d'arte ha invece risposto alla provocazione di chi la considera una raccomandata, che è riuscita ad approdare facilmente in televisione grazie ai genitori famosi: "È la verità, non posso sostenere il contrario. La mia personale scommessa è far capire a tutti come questo mestiere sia la mia passione, quanto mi piaccia e mi diverta. Sono felice di avere avuto la possibilità di mettermi in gioco, e non poteva esserci battesimo migliore di quello con mia madre".

