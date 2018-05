X-MEN: L'INIZIO/ Su Italia 1 il film con James McAvoy e Michael Fassbender (oggi, 8 maggio 2018)

X-Men: L'inizio, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 8 maggio 2018. Nel cast: Alice Eve, Amber Heard e James Mcavoy, alla regia Matthew Vaughn. La trama del film nel dettaglio.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE AMBER HEARD

Il film X-Men: L'inizio va in onda su Italia 1 oggi, martedì 8 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola d'azione e fantascientifica che è stata diretta nel 2011 da Matthew Vaughn, rappresenta il quinto capitolo dell'epopea che racconta le gesta eroiche degli X-men (a sua volta basata sulla nota serie di fumetti ideata dalla Marvel) che ha avuto inizio nel 2000. In questo nuovo film, che vede protagonisti James Mcavoy, Michael Fassbender, Rose Byrne e Jennifer Lawrence, i membri del team degli X-men tentano di mettere in piedi una vera e propria accademia per istruire la nuova generazione di mutanti. X-men l'inizio sarà il primo è l'ultimo film della saga degli x-men diretto da Matthew Vaughn, che figura però nel cast degli sceneggiatori del capitolo successivo, uscito al cinema nel 2014 ed intitolato X-men Giorni di un futuro passato. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

X-MEN: L'INIZIO, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola esordisce con il Perfido dottor Schmidt affascinato dalle potenzialità del nuovo ospite dell campo di concentramento polacco da lui diretto. Per scatenare la forza sovrumana di Erik Lehnsherr, Schmidt fa uccidere la madre del giovane provocandone un terribile attacco di rabbia. In pochi istanti Erik rade al suolo un edificio uccidendo due militari al soldo di Schmidt. Siamo sempre nel 1944 e tra Xavier e Raven, entrambi mutaforma, nasce una profonda amicizia che li porterà diventare uniti come fratello e sorella. Trascorrono circa 15 anni ed Erik è ancora ossessionato dal dottor Schmidt, che intende trovare e uccidere per vendicare la morte di sua madre. Intanto, mentre Xavier sta per laurearsi grazie a una sua tesi di ricerca sui mutanti, l'agente Moira Mac Taggert Cerca di convincere il neo laureato e Raven a diventare agenti della CIA al fine di frenare la minaccia rappresentata da Sebastian Shaw.

