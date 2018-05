Al Bano Carrisi contro il gossip su Loredana e Romina/ “Mi fa schifo! Odio le trasmissioni che ne parlano”

Al Bano Carrisi contro il gossip su di lui, Loredana Lecciso e Romina Power; prima della finale di The Voice: “Basta… mi fa schifo! Lo odio e detesto le trasmissioni che ne parlano”.

09 maggio 2018

Al Bano Carrisi contro il gossip

Al Bano Carrisi è pieno come un uovo e non per colpa di una scorpacciata di troppo. Non ne può più del gossip che gira attorno a lui, Loredana Lecciso e Romina Power. Per fortuna, la vita privata viene messa da parte per la musica, dato anche il suo inedito ruolo di giudice di The Voice Of Italy 2018. Domani sera l'attesa finale e lui ha portato fino al termine Maryam Tancredi. Il leone di Cellino San Marco, ha reputato questa nuova esperienza affascinante ed intrigante: "Ho scoperto un mondo che non conoscevo, che non immaginavo, ed è stato anche un po’ come riscoprire com’ero io agli inizi della mia carriera, perché anche lì si trattava di coach. Il mio coach, ad esempio, è stato Pippo Baudo. Quindi rapportavo sempre questi ragazzi al mondo che ho vissuto io negli anni ‘60. Questo è bello, perché siamo ancora alla ricerca di qualcosa che manca", racconta intervistato dal blog di Davide Maggio. Di seguito il cantante svela anche di avere sempre avuto una idea positiva sui talent show "perché sono una scuola e perché intanto questi ragazzi, invece di stare in mezzo a un mondo esterno pericoloso, stanno lì ad imparare ed iniziano a capire cos’è una cinepresa, come funzionano le luci...".

Al Bano Carrisi contro il gossip: “Basta, mi fa schifo!”

Al Bano Carrisi prosegue la sua intervista affermando che da The Voice ha imparato moltissimo: "Qui stai in una dimensione totalmente diversa: cantante tra i cantanti". L'argomento poi, per forza di cose si sposta ancora sul gossip e sulla sua battuta nei confronti di Romina Power fatta durante la quarta puntata: (l'aveva apostrofata come la sua donna ideale): "Per una volta lasciamo a casa il gossip – esordisce il pugliese - che ne ho le palle piene. Basta! Nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano, aveva piovuto, c’erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e non voglio stare più lontano possibile”. E sulle trasmissioni che parlano di lui, Loredana Lecciso e Romina Power ha un preciso pensiero: “Le odio, io le odio! Le detesto, scendo anche in campo per difendere la verità ma ne approfittano ancora di più. Non ci sto a questo gioco al massacro”.

