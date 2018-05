Ambra Angiolini sbotta in radio alla domanda su Massimiliano Allegri: “Come va?”/ Baci a colazione fra i due

Ambra Angiolini sbotta in radio alla domanda su Massimiliano Allegri: “Come va?”. Baci a colazione fra i due fidanzati, immortalati da Chi durante una tenera colazione a Milano

Il maglione indossano da Ambra Angiolini in occasione del concerto del primo maggio, continua a fare discutere. Oggi l’attrice è tornata sull’argomento, intervistata dai microfoni di Mattino 24, programma di Radio 24, e nell’occasione l’ex conduttrice di Non è la Rai si è “giustificata” così: «Credo di essere stata quella più sfornita a livello di marchi sul corpo. Sfera Ebbasta stesso è intervenuto sui social dicendo 'Se è per questo io avevo due Rolex'. Dal palco abbiamo detto delle cose importanti e meno ovvie del solito sul lavoro, ma non sono rimaste. Purtroppo è rimasto il maglioncino». Ai “compagni” non è andato giù il fatto che la bella Ambra si presentasse dinanzi ai lavoratori con un maglione firmato Alberta Ferretti da 325 euro.

“COME VA CON MAX? CI SONO COSE PIU’ IMPORTANTI DI CUI DISCUTERE”

«Avevo quattordici anni e venivo accusata di essere il burattino di Boncompagni – ha proseguito Ambra - e ora torno al Primo maggio dopo anni e divento la distruzione stessa del comunismo». Sicuramente ancora stizzita l’Angiolini, e lo si capisce anche dalla risposta data al giornalista, dopo una domanda sul suo rapporto con Allegri: «Sul piatto c'è un argomento ancora più grave. Bisogna per forza parlare dei fidanzati per essere delle donne pensanti e avere un'opinione?». Intanto l’amore fra i due prosegue a gonfie vele. Il settimanale Chi, in edicola oggi, ha immortalato l’allenatore della Juventus in compagnia dell’attrice a Milano, mentre si scambiano effusioni durante una colazione in un locale vicino alla Centrale.

