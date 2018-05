Amici 2018/ Ed. 17: Valentina Verdecchi vs Alessandra Celentano: "Mi ha fatto male"

Amici 2018, ed. 17; Valentina Verdecchi rompe il silenzio e rilascia la sua prima intervista dopo l'eliminazione lanciando frecciatine ad Alessandra Celentano.

09 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Valentina Verdecchi ha rilasciato la sua prima intervista dopo aver lasciato il serale di Amici 2018. L’ex ballerina della squadra bianca, ai microfoni di Coming Soon ha tirato le somme della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. La ballerina che ha intenzione di continuare a coltivare il suo sogno è felice dell’esperienza vissuta, anche se avrebbe volentieri rinunciato alle critiche ricevute da Alessandra Celentano. “Lei non mi ha mai giudicato artisticamente ma personalmente mettendomi sempre a paragone con ballerini di danza classica e facendomi sentire quella che non sapeva fare niente. Psicologicamente mi ha turbato tanto, ogni volta era una pugnalata, ci sono stata molto male per il suo comportamento nei miei confronti. Bisogna avere i modi per dire determinate cose. Io sono stata molte volte sotto pressione e magari posso aver perso la testa, l'ultima settimana ad esempio è stata molto pesante per me”, ha spiegato Valentina che ha svelato che, tra Lauren e Bryan, vorrebbe che a vincere il circuito danza fosse la Celentano.

AMICI 2018: LE ASSEGNAZIONI PER IL SERALE

Nuove assegnazioni per il prossimo serale di Amici 17. Carmen ha “Bella senz’anima”, “Nothing’s real but love”, “I know where I’ve been”, “Il cielo”, Hallelujah”, “Quando nasce un amore” e “Amore disperato”. Einar ha l’inedito “Non c’è”, “Futura”, “Il diario degli errori”, “Se tu non torni”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Amore puro” e “Giudizi universali”. Quattro coreografie per Lauren, tutte di Luca Tommassini, “Malo”, “I love you”, Hey pachuco” e “Applause”. Irama ha i suoi quattro inediti “Un giorno in più”, “Che ne sai”, “Voglio solo te” e “Nera” più le cover “Le tasche piene di sassi”, “We don’t talk anymore” e “Ti ho voluto bene veramente”. Emma ha “Nothing compares 2 u”, “Photograph”, “Stay”, “Say something”, “Will you be there” e “Unconditionally”. Per Biondo c’è il suo inedito “La mia ex chiama” e le cover “Quelli che benpensano”, “Vento d’estate” e “La nuova stella di Broadway”. Quattro coreografie anche per Bryan: “Wuthering heights”, “La fine”, “Take to me church” e “Canned heat”.

