Benedetta Parodi lascia la Rai/ Dopo Domenica In torna a Discovery: di nuovo alla guida di Bake Off Italia

Benedetta Parodi lascia la Rai, dopo la conduzione di Domenica In insieme alla sorella Cristina torna a Discovery: di nuovo alla guida di Bake Off Italia su Real Time da settembre.

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Benedetta Parodi lascia la Rai

Benedetta Parodi dopo i disastrosi ascolti di Domenica In, abbandona la Rai e torna con gioia alla guida di Bake Off Italia, tra le braccia di Real Time. La sesta edizione del famosissimo cooking show ha già preso il via con le sue registrazioni da mandare in onda a settembre. Look rinnovato, capelli corti, abito lungo e il solito sorriso di sempre, hanno riportato a "casa" Zia Bene, per la gioia degli estimatori. Il programma del resto, per il gruppo di Discovery è una vera certezza e rappresenta anche la sua punta di diamante. Nato nel 2013, ha sempre visto alla guida la più giovane delle sorelle Parodi ma poi... Qualcosa dentro Benedetta forse era cambiato, alla ricerca di cambiamenti lavorativi e grandi sperimentazioni. E così, al fianco dell'amatissima sorella Cristina ha preso in mano le redini della Domenica In di Casa Rai, facendone una sorta di "Casa Parodi" che purtroppo non ha funzionato. Poco dopo il debutto infatti, gli ascolti non hanno premiato lo show domenicale e in fase di scrittura si sono anche apportati visibili cambiamenti.

Benedetta Parodi lascia la Rai e torna a Discovery

Nonostante il feeling, le sorelle Parodi non sono riuscite appieno a conquistare il pubblico della domenica Rai e così, la gara degli ascolti – non senza polemiche – ha premiato Barbara d’Urso e la sua Domenica Live. Ed intanto, anche il ruolo di Benedetta si era visibilmente ridimensionato e il pubblico ha notato l’assenza della sorella minore, confinata solo nella piccola parentesi dedicata alla cucina in compagnia di un ospite famoso. Dopo qualche anche l’ufficialità: Benedetta non è stata confermata. Cristina invece, a quanto pare sì, al fianco di Mara Venier da settembre 2019. Secondo ciò che si legge sulla versione online di Vanity Fair quindi: “il contratto biennale sottoscritto da Benedetta con la Rai si sarebbe risolto, quindi, in maniera consensuale prima del tempo, concedendo alla conduttrice di tornare nelle mura calde di Discovery e ai molti progetti che la vedono impegnata”.

© Riproduzione Riservata.