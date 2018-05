Caterina Balivo/ “Voglio il terzo figlio!”, poi svela i prossimi impegni: “Pubblicherò il primo romanzo”

Caterina Balivo si confida tra le pagine del settimanale F e svela: “Voglio il terzo figlio!”, poi confida i suoi prossimi impegni, “Pubblicherò il primo romanzo”.

Caterina Balivo: “Voglio il terzo figlio!”

Caterina Balivo, conduttrice di "Detto Fatto" è la protagonista assoluta della nuova cover di F, il settimanale tutto al femminile attualmente in edicola. In occasione della festa della mamma, la napoletana ha raccontato il ruolo di madre e anche la voglia di un terzo figlio. Durante la chiacchierata tra le pagine della rivista, si parla degli esordi e il terzo posto a Miss Italia: "Lo vedevo alla televisione e volevo essere lì, volevo la corona. (…) Sul palco di Salsomaggiore dissi a Fabrizio Frizzi che volevo diventare una conduttrice televisiva". Caterina, che proprio con Frizzi aveva poi debuttato e lavorato in varie occasioni, lo ricorda: "Un uomo speciale e molto serio con le donne: non l'ho mai visto fare il cretino con nessuna…". Successivamente parla anche dell’incontro con il suo attuale marito, il finanziere e scrittore Guido Maria Brera, da cui ha avuto Guido Alberto, 5 anni, e Cora, 8 mesi. "Con lui – racconta la Balivo - è andato tutto in modo strano. L'ho visto a un aperitivo, e mi ero fatta tutto un film diverso (...). Quando siamo usciti da soli la prima volta, mentre già pensavo 'questo mi piace proprio', a cena mi dice che ha due bambini. Chiedo che età hanno, sperando che fossero già grandi, e lui mi risponde: 'Quattro e otto'. A quel punto volevo nascondermi sotto al tavolo".

Caterina Balivo parla ancora del marito: " Ha un'anima dark. Io poi mi incavolo e quindi diventa happy, ma ogni tanto mi fa ombra comunque. Selettivo nelle frequentazioni, molto cattolico: vive perseguitato dai sensi di colpa. Se è sano, se è ricco, se ha amici: è come se dovesse scusarsi per le fortune che ha, non importa che se le sia conquistate con fatica". La conduttrice di Rai2, confessa anche di avere un romanzo nel cassetto da otto anni: “A breve lo pubblicherò: è la storia di una donna che è l'opposto di Bridget Jones: fa progetti e li persegue con determinazione". Poi il desiderio: “Ora voglio il terzo figlio (…). Quando ho messo via i vestitini di Cora, quelli taglia 1 mese, 3 mesi, mi è venuto un magone… Il tempo è volato così in fretta". Che mamma è Caterina Balivo? Lei racconta di essere imperfetta: “Perché sono quella che si arrabatta nella chat delle mamme chiedendo quando vanno fatti i compiti, arranco sempre e arrivo all'ultimo minuto. Alle feste dei bambini non ci sono mai. Alla recita della scuola di mio figlio non sono potuta andare perché non spostano un intero piano di produzione per me; ho dovuto implorare mia madre di prendere un aereo e andare al mio posto. Se c'è da fare un cappello di cartapesta chiedo a lei perché non ho tempo né voglia di farlo”.

