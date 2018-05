Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 9 maggio: l'appello dei genitori di Giulia Di Sabatino

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 9 maggio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli incontra i genitori di Giulia Di Sabatino, trovata morta nel 2015.

09 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto?

Chi l’ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 9 maggio, in prima serata su Raitre. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle persone scomparse e dei più importanti fatti di cronaca nera che hanno maggiormente diviso l’opinione pubblica. Nel corso della serata, oltre agli appelli delle famiglie di persone svanite nel nulla, Federica Sciarelli si occuperà della morte di Mario Bozzoli, svanito all’interno della sua azienda la sera dell’8 ottobre 2015 intorno alla quale c’è ancora mistero. A fare chiarezza sulla vicenda potrebbe un documento o una fattura. Ai microfoni di chi l’ha visto?, poi, i genitori di Giulia Di Sabatino che chiedono a chi ha visto qualcosa di parlare per poter finalmente scoprire la verità sulla morte della figlia. La verità sulla tragica fine di Giulia potrebbe trovarsi sotto i materiali analizzati sotto le scarpe. Fondamentale, inoltre, potrebbe essere la testimonianza di un camionista che ha visto quella sera una ragazza camminare su quella autostrada.

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI: I CASI DI GIULIA DI SABATINO E MARIO BOZZOLI

Giulia Di Sabatino, 19enne di Tortoreto è morta la notte fra il trentuno agosto e il primo settembre - giorno del suo compleanno. I suoi resti furono ritrovati all’alba da chi transitava sull’A14, in corrispondenza di Tortoreto est. I genitori di Giulia chiedono di scoprire tutta la verità sulla morte della figlia . Nel registro degli indagati erano finite tre persone con l’accusa di istigazione al suicidio. Sulla vicenda non è stato ancora messo un punto. La vicenda di Mario Bozzoli potrebbe essere giunta ad una svolta. Un nuovo supertestimone, ex dipendente della fonderia di famiglia, ha gettato un’ombra su Giacomo Bozzoli, nipote di Mario indagato insieme al fratello Alex e ai due operai Oscar Maggi e Aboagye Akwasi per omicidio colposo e distruzione di cadavere. Federica Sciarelli cerca di fare luce su entrambe le vicende.

