Chiara Ferragni e Fedez in Italia con Leone / Nuovi preparativi per le nozze? Ecco dove vivranno

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia, per la prima volta con il figlio Leone. La coppia vivrà in hotel e rimarrà per 20 giorni in attesa del concerto del rapper

09 maggio 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

«Finalmente a casa, mi sei mancata Italia»: ad affermarlo sono Chiara Ferragni e Fedez che sono atterrati a Milano poche ore fa e per la prima volta da genitori. Tra le braccia di mamma e papà c'è anche il figlio Leone, che a 50 giorni ha affrontato la sua prima traversata oceanica. Da Los Angeles a Milano, Leone, nato lo scorso 19 marzo, arriva per la prima volta in Italia e trova ad accoglierlo una cameretta stracolma di regali che Fedez e Chiara non possono non Instagrammare. Rose, palloncini e pupazzi a forma di leone, un carrozzino di Louis Vuitton in una bellissima camera d'albergo nel quale i due soggiorneranno nei prossimi giorni. «Staremo qui per i prossimi 20 giorni», scrive la Ferragni, 31 anni appena compiuti.

FEDEZ E CHIARA: ULTIMI DETTAGLI SULLE NOZZE

L'attesa è tutta per il grande impegno di Fedez: il mega concerto di San Siro in programma il primo giugno, che lo vedrà sul palco al fianco di J-Ax. «Da domani si inizia a provare», aggiunge lui suoi social. Ma se Fedez parla di prove per il grande evento musicale che lo vedrà protagonista, i fan della coppia credono invece che il ritorno in Italia sia anche dovuto ai preparativi per il loro matrimonio. La data delle nozze per adesso resta top secret: non sarà il 31 agosto, come inizialmente era stato detto dai rumors, ma con ogni probabilità non si andrà dopo l’estate. Ricordiamo che la location scelta è in Sicilia: Noto, una scelta che risulta un bellissimo omaggio ai nonni materni di Chiara che erano originari proprio di quelle zone. Non ci resta che attendere che i paparazzi facciano il resto in questi 20 giorni.

