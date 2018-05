EX MACHINA/ Su Canale 20 il film con Alicia Vikander (oggi, 9 maggio 2018)

Ex Machina, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Alicia Amanda Vikander, Domhnall Gleeson e Óscar Isaac, alla regia Alex Garland. Il dettaglio.

09 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE DOMHNALL GLEESON

Il film Ex Machina va in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.00. La pellicola segna il debutto del reista Alex Garland nel mondo del cinema. A interpretare i personaggi principali della storia sono l'attrice svedese Alicia Vikander, l'attore irlandese Domhnall Gleeson e lo statunitense Óscar Isaac. Nell'edizione del 2016 riguardante l'assegnazione degli Oscar, svoltasi a Hollywood presso il prestigioso "Dolby Theatre", Andrew Whitehurst ha vinto la sezione dedicata "ai migliori effetti speciali" realizzati ed ha anche ottenuto una candidatura relativa alla categoria "migliore sceneggiatura". Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

EX MACHINA, LA TRAMA DEL FILM

Caleb Smith (Domhnall Gleeson) è l'amministratore delegato della Bluebook, una importante azienda informatica la cui gestione è affidata a Nathan Bateman (Oscar Isaac). Caleb è una risorsa importante per l'azienda, è un programmatore molto abile, è giovane e ambizioso. Grazie al suo impegno e al suo lavoro, vince un premio aziendale che gli offre l'occasione di trascorrere una settimana di relax presso una magnifica villa in montagna che appartiene al direttore aziendale Bateman. Per poter usufruire del premio vinto, Caleb dovrà prima sottoporsi ad un test e dovrà anche superarlo. La proprietà di Nathan si trova in una zona bellissima, alquanto nascosta, immersa nel silenzio e circondata dalla natura, in realtà la residenza è un vero e proprio laboratorio di ricerca, grandissimo e fornito di apparecchiature tra le più moderne. Nathan Bateman passa molto del suo tempo in questo laboratorio, al momento sta lavorando ad un progetto molto interessante che dovrebbe concludersi con la realizzazione di un robot, molto simile ad un essere umano, una intelligenza artificiale cui sarà dato il nome di Ava. Caleb ha la possibilità di lavorare fianco a fianco con Nathan e quindi di apportare il suo contributo alla concretizzazione del progetto. La parte del lavoro a cui dovrà dedicarsi il giovane Smith riguarda proprio un test, detto test di Turing, una sorta di prova di valutazione che dovrà stabilire se una macchina, in questo caso il robot, è capace o meno di pensare e se ha anche una coscienza. Caleb è affascinato da tutto ciò che riguarda la robotica, quindi porta brillantemente a termine il test, durante le fasi di lavoro il giovane riesce addirittura a relazionarsi magnificamente con il robot Ava (Alicia Vikander) e resta estremamente sorpreso nel constatare che l'umanoide è molto simile a un qualsiasi essere umano.

