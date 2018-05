FESTIVAL DI CANNES 2018, CATE BLANCHETT/ "Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematografico"

Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up.

09 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Festival di Cannes 2018

Sarà un Festival di Cannes 2018 all'insegna del cambiamento e della presa di posizione a favore del movimento #MeToo. Il segnale arriva già nella sacca di jeans consegnata al momento dell'accredito e all'interno della quale si trova un biglietto bianco con un papillon nero che invita tutti i partecipanti al comportamento corretto, ricordando che le molestie sono punibili con la reclusione fino a tre anni di prigione e 45 mila euro di ammenda. Già il delegato generale Thierry Frémaux aveva chiamato in causa lo scandalo Weinstein nel corso della conferenza stampa di presentazione, confermando di avere collaborato in passato con il produttore americano ma di avere ignorato il suo comportamento con le donne. Da qui il desiderio di diminuire il gap tra uomo e donna, come confermato anche dalla presenza di una giura presieduta dall'attrice Cate Blanchett. Si tratta della dodicesima presidentessa donna, dopo che già in passato l'avevano preceduta altre celebrità del calibro di Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Jane Campion. Eppure la presenza della Blanchett in questo momento ha tutto un altro significato.

FESTIVAL DI CANNES: CATE BLANCHETT SIMBOLO DEL #METOO

La scelta di Cate Blanchett come presidente della giura che assegna la Palma d'Oro del 2018 non può essere considerata un caso: l'attrice è infatti una delle fondatrici del movimento #MeToo, da sempre in prima linea nella lotta per i diritti delle donne. Solo pochi giorni fa lei stessa ha voluto fare riferimento al caso Harvey Weinstein in un'intervista rilasciata a Variety nella quale ha confermato come il produttore hollywoodiano le abbia spesso fatto pesare il suo rifiuto, ricordandole come loro non fossero affatto amici. Anche a Cannes, l'attrice ha confermato il suo punto di vista, rispondendo alle domande su come i movimenti #MeToo e Times's Up possano influenzare il panorama cinematografico: "Perché avvengano dei cambiamenti profondi occorre che si facciano determinate azioni, rivolgendoci al divario che riguarda il genere ma anche la razza e l'equità di pagamento e nel modo in cui noi facciamo il nostro lavoro". Ha quindi aggiunto: "Non credo che la questione femminile abbia avuto un impatto su questa selezione, ci sono diverse donne in concorso e non certo perché sono donne bensì per la qualità del loro lavoro. Le considereremo filmmaker e basta e così deve essere. Se poi mi si chiede se vorrei più donne in competizione vi dico certamente di sì e penso che in futuro ce ne saranno di più. Almeno, lo spero".

© Riproduzione Riservata.