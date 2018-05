FRANTIC/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford (oggi, 9 maggio 2018)

Frantic, il film in onda su Rete 4 oggi, merecoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Betty Lynn Buckley, Harrison Ford e Emmanuelle Seigner, alla regia Roman Polanski.

Il film Frantic va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di spionaggio che è stata diretta dal registra polacco Roman Polanski nel 1988 e vede protagonisti gli attori statunitensi Betty Lynn Buckley e Harrison Ford, insieme alla cantante e attrice francese Emmanuelle Seigner. Betty Buckley ha sempre avuto una grande passione per il teatro, ha lavorato anche a Broadway partecipando a musical famosi tra cui "1776" e "Cats", per quest'ultimo l'attrice ha ricevuto il premio "Tony Award" per essere stata riconosciuta "la migliore cantante e attrice di musical". Emmanuelle Seigner si è sposata con il regista Roman Polanski ed è stata diretta dal marito in diversi film e sempre al fianco di attori importanti come Hugh Grante Johnny Depp rispettivamente nel film "Luna di fiele" e "La nona porta". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FRANTIC, LA TRAMA DEL FILM

Il medico chirurgo Richard Walker e la moglie Sondra vanno a Parigi per partecipare ad un congresso ma anche per concedersi una vacanza. Quando arrivano in albergo la signora Walker scopre di aver scambiato la sua valigia, quindi contatta l'aeroporto per capire quale sia la procedura da seguire per riavere il suo bagaglio. Mentre Richard sta facendo la doccia, Sondra riceve una telefonata in seguito alla quale lascia in fretta l'hotel. Non trovandola in camera, l'uomo pensa che la moglie si sia allontanata per fare qualche compera, quindi si butta sul letto per riposare e si addormenta. Al suo risveglio Sondra ancora non è rientrata, va a chiedere notizie della moglie alla reception ma nessuna sa dargli informazioni utili, anche perché c'è stato il cambio di servizio dell'addetto alla portineria. Il direttore dell'albergo telefona al portiere che ha da poco terminato il servizio ma gli viene detto che la persona al momento sta dormendo e non può essere disturbato. A questo punto Richard esce dall'albergo, in strada nota un clochard che gli racconta di aver notato una donna costretta a salire in una macchina contro la sua volontà. Il barbone conduce il dottore sul luogo in cui ha visto la donna e Richard trova il bracciale della moglie. Rientrato subito in albergo, Walker prova a ricontattare il portiere ma gli viene detto che questi, dopo essersi svegliato, era uscito per andare in palestra. Richard va nella palestra indicatagli, trova l'uomo e questi gli spiega di aver visto un uomo che sembrava costringere una signora a seguirlo, a questo punto il dottore va alla polizia e subito dopo all'ambasciata ma purtroppo si rende conto che nessuno può aiutarlo e quindi dovrà essere lui a cercare la moglie. Attraverso un oggetto che era in valigia, Richard tenta di contattare un certo Dedé, un losco trafficante della zona, ma quando si reca a casa sua lo trova morto. Per una serie di combinazioni, Walker scopre che la valigia scambiata è di Michelle, una ragazza che spaccia la droga per conto di Dedè, una volta risolto l'inconveniente delle valigie, la ragazza e Richard cominciano a collaborare, ognuno per scopi differenti, il dottore vuole trovare i rapitori della moglie, la ragazza invece vuole incassare i soldi a lei promessi per aver portato un certo bagaglio in Francia. Tutti e due sono sicuri che nella valigia fosse stata nascosta la droga ma, durante le indagini, si trovano coinvolti in un commerio illegale di materiale nucleare. Dopo una serie di difficoltà, Richard e Michelle capiscono che il rapimento di Sondra ha a che fare con i servizi segreti. Giunge il tanto atteso momento dello scambio, il luogo stabilito è la riva del fiume Senna, purtroppo le cose non vanno nel verso giusto e ne consegue una imprevedibile sparatoria. Quando la faccenda finalmente si risolve, Sondra viene liberata mentre la giovane Michelle rimane ferita.

