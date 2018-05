Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? / Dalla crisi alla proposta con l'anello, torna il sereno tra i due?

09 maggio 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sposi? Sembra proprio che sia tornato il sereno tra i due e la prova arriva dai paparazzi di In Famiglia che hanno "beccato" i due insieme al bar proprio nel momento in cui lui le stava chiedendo la mano o, almeno, le stava regalando un anello importante. I fan lo sperano perché non hanno proprio intenzione di rinunciare alla romantica e struggente coppia formata da Fabrizio Corona e Silvia Provvedi che nei giorni scorsi ha tremato un po' per via del comportamento di lui e degli incontri con Belen Rodriguez. Proprio qualche settimana fa, la bella cantante ha confermato di aver lasciato la casa che condivideva con Fabrizio Corona ma non perché l'amore fosse finito ma perché c'era bisogno di una pausa visto che la sua vita stava andando a rotoli schiacciata da Corona, dalla sua voglia di fare business, di riempire la casa di altre persone e dalla gelosia. Tutto passato quindi?

UN PESANTE DONO D'AMORE

Da quanto si evince da questa foto sembra proprio che il sereno sia tornato e che Corona sia pronto a tornare sui suoi passi e smussare i suoi angoli più appuntiti a favore della donna che lo ha aspettato quasi due anni in attesa della sua uscita di prigione. Secondo il settimanale InFamiglia sembra che l'ex re dei paparazzi abbia voglia di sposare le sua fidanzata tanto da confermare le sue intenzioni con un anello, un pesante (e ingombrante diremo dalle immagini) pegno d'amore che Silvia ha stretto tra le mani. Oro e pietre preziose con incisi i loro nomi e cuore rosso di rubino, questa volta Corona fa sul serio?

