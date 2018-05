Fabrizio Frizzi, “Un amico voleva fregarlo”/ L’Eredità: chi voleva soffiargli il programma? Retroscena shock

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Flavio Insinna prende il posto di Fabrizio Frizzi?

Secondo ciò che riferisce Dagospia e anche IlGiornale nella sua versione online, pare che Fabrizio Frizzi avesse qualche timore per il suo posto nella conduzione de L'Eredità. Infatti il celebre portale diretto da Roberto D’Agostino, parla di un racconto che aveva riportato la giornalista Tiziana Lupi su Avvenire. Da quanto si legge, dopo la morte di Frizzi la Lupi “aveva deciso di raccontare un particolare aneddoto a proposito della conduzione del quiz in onda sulla prima rete: "L’anno scorso Fabrizio mi aveva confidato che un collega stava tentando di soffiargli la conduzione de L’eredità o, almeno, condividerla con lui. Naturalmente era molto arrabbiato, ma non per il programma in se stesso quanto perché quell’azione veniva da qualcuno che si professava suo amico…" A chi si riferiva?”, scrive Giuseppe Candela. Parole molto forti e pesanti che mettono in discussione molte cose e fanno impensierire.

Sempre secondo il buon Candela: “Flavio Insinna è a un passo dalla conduzione de L'Eredità, come già anticipato sarà il conduttore romano a sostituire Fabrizio Frizzi nel preserale di Rai1. La notizia aveva suscitato polemiche con tanto di smentita social dell'ufficio stampa del conduttore che aveva parlato di "notizia priva di fondamento". La notizia invece è vera, confermata anche dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni”. Questa decisione avrebbe creato delle spaccature all’interno della Rai dove il conduttore, sempre secondo il giornalista di Dagospia: “è da molti considerato come l'anti-Frizzi per modi e stile televisivo”. A quanto pare inoltre, sarebbero arrivato anche dei pareri negativi per questa decisione, sia da Rai Pubblicità che da qualche membro del Cda Rai. Orfeo e Teodoli però, sempre in base a ciò che riporta Dago: “sarebbero decisi a proseguire per la propria strada”.

