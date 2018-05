Francesco Arca e Irene Capuano/ “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per noi è davvero dura!”

Francesco Arca, papà bis, l'attore si confida tra le pagine di Chi dopo la nascita del secondo figlio: “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per me ed Irene è davvero dura!”.

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Francesco Arca, papà bis

Lo scorso 6 aprile è nato il secondo figlio di Francesco Arca e la compagna Irene Capuano. L’affascinante attore è stato raggiunto dal settimanale Chi dove ha voluto raccontare la gioia per l’arrivo del piccolo Brando: “Io e Irene siamo contentissimi, lo desideravamo ed è arrivato subito. Certo che se il primo figlio ti travolge, il secondo... ti stende! Tutto si complica, il tempo diventa pochissimo, abbiamo l’aiuto di due nonne però abbiamo scelto di non avere tate... E trovare tempo per noi due adesso è dura”, confida. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti, hanno già una bambina di due anni che si chiama Maria Sole. Tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, il protagonista di numerose fiction svela di avere acquisito maggiore consapevolezza dopo essere diventato padre per la seconda volta. Lui e la compagna hanno anche deciso di conservare le cellule staminali del cordone di Brando. “Siamo più consapevoli. Anche di possibilità che prima ignoravamo: per Brando abbiamo fatto conservare, da Futura Stem Cells, le cellule staminali del cordone ombelicale. Speriamo di non averne mai bisogno, ma è una sicurezza in più”.

Francesco Arca, oltre all’amore per la sua famiglia, svela anche dei retroscena riguardanti il lavoro. Dopo Sacrificio d'amore, la fiction di Canale 5 che dovrebbe tornare presto in onda, l’attore è anche impegnato sui set di altre produzioni dove interpreterà ben tre ruoli differenti: un jihadista, un arabo e un cattivo. “Sto per girare a Madrid una miniserie in cui sarò un jihadista, poi a settembre sarò in Marocco per un’altra serie spagnola in cui sarò un arabo, per questo adesso ho la barba. Poi in autunno su Raiuno mi vedrete in La vita promessa con Luisa Ranieri, dove sarò il cosiddetto cattivo”. L'intervista di Arca prosegue con il ricordo del padre perso quando aveva solo 15 anni: "Da ragazzo sognavo la carriera militare, come lui, poi la vita mi ha portato altrove. Mi ha dato talmente tanto che non so se riuscirei a "emularlo" ma certamente passerò ai miei figli i valori che ho respirato io: mettere la famiglia al primo posto, essere generosi... e amare la tavola".

