Francesco Monte e Paola Di Benedetto, tutto un bluff?/ I dubbi: dal bacio alla rottura

09 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte e Paola Di Benedetto tornano al centro del gossip. Dopo aver conquistato le prime pagine dei giornali di cronaca rosa con l’inizio della loro passione scoppiata sull’Isola dei Famosi, i due ex naufraghi sono riusciti a catalizzare l’attenzione mediatica annunciando la rottura. Una notizia che non ha sorpreso gli amanti del gossip, sicuri che tra i due fosse solo un fuoco di paglia. Tra Paola e Francesco, infatti, non c’è mai stato quel fuoco tipico di chi ha cominciato da poco una storia. Ogni volta che la Di Benedetto ha parlato in tv o sui giornali del suo rapporto con l’ex tronista non ha mai mostrato molto entusiasmo limitandosi a dichiararsi molto serena. Quella tra l’ex madre natura di Ciao Darwin e l’ex tronista, in realtà, non può essere paragonata ad una vera e propria storia d’amore. I due, infatti, hanno vissuto poco il loro rapporto e non si sono dati il tempo di conoscersi a fondo. Tanto, però, è bastato per conquistare ancora più popolarità e allora, la domanda sorge spontanea: è stata solo una mossa mediatica?

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO: TUTTO STUDIATO A TAVOLINO?

La storia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto iniziata pochi giorni dopo l’arrivo in Honduras con un bacio non ha mai convinto molto gli addetti ai lavori. In tanti, infatti, sono convinti che tutto, dall’inizio della passione alla rottura, sia stata una mossa studiata a tavolino. I dubbi ci sono. Dopo essersi baciati sull’Isola, i due sono stati costretti a separarsi per la scelta dell’ex tronista di tornare immediatamente in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger sul cannagate. Monte, però, ha sempre lanciato segnalati a Paola facendole recapitare dei messaggi durante le dirette del reality. Paola, però, è sempre apparsa molto fredda di fronte alla voglia di Monte di continuare a conoscerla. Motivo per il quale quando è tornata in Italia annunciando di aver cominciato una storia con Monte ha lasciato tutti senza parole. Diversamente da chi, da persona innamorata pensa ad un futuro insieme, l’ex naufraga non ha mai pensato né alla convivenza né ad un rapporto più stabile. Stesso discorso per Francesco Monte che non si è mai sbilanciato. Un atteggiamento condivisibile, ma che non convince affatto considerando l’esito finale.

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO: ENTRAMBI ANCORA INNAMORATI DEGLI EX?

A mettere i bastoni tra le ruote tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto potrebbero essere gli ex di entrambi. Sia l’ex tronista che l’ex madre natura di Ciao Darwin hanno vissuto una storia importante durata ben quattro anni. Monte, secondo quanto dichiarato da Paola, ha in mente ancora Cecilia Rodriguez e chi ha seguito tutta la vicenda è convinto che entrambi siano innamorati degli ex che, però, hanno intrapreso strade diverse. Cecilia, infatti, è innamorata di Ignazio Moser mentre Matteo Gentili ha cominciato una storia all’interno della casa del Grande Fratello con Alessia Prete. La rottura, dunque, potrebbe essere una mossa per rubare la scena ai rispettivi ex? Entrambi preferiscono non aggiungere nulla a quanto già dichiarato, ma i fans sono sempre più convinti che ci sia qualcosa di oscuro.

