Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne: il weekend a Cecina

Gemma Galgani e Marco Cappagli a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over hanno trascorso insieme un fine settimana a Cecina. Ecco cosa è successo tra di loro.

09 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Al trono over di Uomini e Donne si riaccendono i riflettori su Gemma Galgani e il suo nuovo pretendente Marco Cappagli. Settimana scorsa è stata mandata in onda l’esterna al mare organizzata dalla dama torinese: “Ho scelto il mare perché ha il colore dei tuoi occhi…”, spiega Gemma. I due si accomodano sui cuscini, mangiano qualche fragola e bevono un po' di vino. Marco esprime senza freni i suoi sentimenti per Gemma: “mi sei entrata nel cuore!”, “per me contiamo solo io e te…” e “mi sto innamorando di te!”. E per farle capire che non mentre la bacia con passione. In studio Tina lo accusa di essere nel programma solo per “business”. Ma il cavaliere di Cecina smentisce in modo categorico: “Se la nostra storia finisce me ne vado a casa! Perché non posso essere attratto da lei?”. Dopo qualche altra discussione in studio Marco rivela che Gemma andrà da lui per due giorni. La puntata di oggi, mercoledì 9 maggio, inizia proprio da qui, dal weekend di Gemma e Marco a Cecina.

Gemma e Marco: weekend a Cecina

Viene mostrato un video che riassume il fine settimana di Gemma Galgani e Marco Cappagli. Appena Gemma entra in studio, come rivela il sito Isa e Chia, Gianni Sperti e Tina Cipollari vogliono sapere tutti i dettagli: la dama torinese dice di aver bisogno di tempo prima di andare oltre con un uomo, anche se ammette che lui ci ha provato. Ovviamente Tina coglie la palla al balzo per criticarla, ricordando il suo atteggiamento con Giorgio Manetti. Marco, invece, afferma di essere molto attratto da Gemma. In studio si è anche parlato del bacio tra Gemma e Giorgio al Maurizio Costanzo Show. La dama dice di averlo dato con sentimento, mentre Giorgio lo avrebbe fatto solo per far piacere al pubblico. I presenti in studio sollevano qualche dubbio sul fatto che Gemma non sia più presa da Giorgio, come lei dichiara, visto che la registrazione del programma di Maurizio Costanzo risale solo a qualche settimana fa. Sui social, i fan di Gemma Galgani le consigliano di lasciare il programma con Marco: “A prescindere di quanto qualcuno ti possa piacere star lì a prendere insulti e sberleffi non è tollerabile. Consiglio a Gemma di uscire il prima possibile con Marco se le piace perché lo stanno portando a mollare”, ha scritto un utente su Twitter.

