GEMMA E GIORGIO, BACIO AL MAURIZIO COSTANZO SHOW / Video: la reazione di Marco Cappagli a Uomini e Donne

Bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show: se ne discute nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne e scoppia lo scontro

09 maggio 2018 - agg. 09 maggio 2018, 15.47 Anna Montesano

Gemma e Giorgio, bacio al MCS

Scatena una lunga discussione nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne il bacio che Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono dai al Maurizio Costanzo Show. Anche Marco, nuovo flirt della bionda dama, si esprime sulla cosa e preferirebbe non se ne parlasse se è una cosa che, effettivamente, appartiene al passato. "Poi se lei vuole ancora lui io prendo il mio bel treno e torno a Cecina" sbotta Marco in studio. Gemma però chiarisce che l'incontro al Costanzo Show con Giorgio è avvenuto prima che lei e Marco avessero occasione di incontrarsi per la prima volta, e per questo non ha importanza nella loro conoscenza. Tina Cipollari però non crede alla cosa e, anzi, trova che Marco debba ben pensare all'amore di Gemma per Giorgio, a suo dire, ancora molto forte. (Aggiornamento di Anna Montesano)

IL BACIO AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si torna a parlare di Gemma Galgani e di Giorgio Manetti. Chi ha seguito il Maurizio Costanzo Show in queste settimane, sa che proprio la coppia del trono Over è stata ospite ed ha avuto modo di ballare insieme. Un ballo atteso da molti che si è però concluso con un colpo di scena: un bacio tra i due. Un momento bellissimo per Gemma, che poi a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: “Mi sono emozionata molto, intorno a noi era come non ci fosse nessuno! Il ballo è stato tenero, intenso, e il mio cuore batteva all’impazzata! In Giorgio, quando balla con me, rivedo sempre quel sorriso particolare che io conosco bene. Purtroppo poi lui torna a essere l’uomo intransigente dello studio di Maria. Siamo capaci di vivere emozioni ma so che sono finalizzate al momento! A differenza di lui, io sono una possibilista e ho avuto il coraggio di ripropormi, ma non sono una fragile!”

DISCUSSIONI A UOMINI E DONNE PER IL BACIO

Chiaramente diversa, invece, l'impressione di Giorgio Manetti, che alla rivista di Uomini e Donne ha dichiarato: “E’ stato un bacio amichevole, Gemma non è una donna stupida, forse è entrata in un ruolo da cui non riesce a uscire. Io sono stato molto chiaro. Il bacio inoltre è stato richiesto dal pubblico in sala, mi piace scherzare, ma la nostra storia non potrà mai reiniziare!” Della cosa si parlerà anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, durante la quale non mancheranno scontri tra Giorgio e Gemma che, ricordiamo, sta frequentando adesso Marco. (Clicca qui per il video)

