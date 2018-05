Grande Fratello 2018, Eliminato e nomination/ Il pubblico contro Aida, Favoloso salvo (Quinta Puntata)

Altra puntata scoppiettante al Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso. Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in nomination. Rodrigo Alves ospite temporaneo nella casa.

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in nomination. Questi i due verdetti principali emessi nella quarta puntata del Grande Fratello 2018. Barbara D'Urso si conferma invincibile, televisivamente parlando, regalando ai suoi fan un'altra serata appassionante. La puntata è cominciata con l'ingresso di Baye Dame nella casa, con il tardivo abbraccio ad Aida Nizar che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice. La polemica tra il ragazzo di colore e la spagnola è stata archiviata tempestivamente, anche perchè la scaletta chiamava il confronto tra Patrizia e Luigi. La situazione tra i due si è complicata notevolmente da quando la ragazza ha lasciato la casa. Infatti l'ex di Nina Moric sembra aver avuto dei ripensamenti su Patrizia, soprattutto dopo aver saputo casualmente dei presunti flirt della showgirl con Gianluca Vacchi e l'imprenditore Ricucci. Il scintillante confronto tra i due si è acceso quando verso metà puntata, Luigi Favoloso ha ammesso di sentire la mancanza di Nina Moric. Patrizia, durante la sua ospitata in casa, ha discusso persino con Mariana, accusandola gravemente: "Sei falsa e schifosa. Cosa significa questo avvicinamento a Luigi?".

Grande Fratello 2018, lite Aida Nizar-Marco Ferri

Un litigio tira l'altro al Grande Fratello 2018. Barbara D'Urso ha invitato nella casa l'ex naufrago Marco Ferri, desideroso di chiarire alcune questioni con Aida Nizar. La spagnola lo aveva accusato pubblicamente di essere un maschilista ed uno scroccone, interessato alle ragazze soltanto per motivi economici. Ferri, che aveva partecipato con la Nizar ad un reality in Spagna, ha fatto il suo ingresso nella casa per regolare i conti e fare chiarezza: "Hai avuto grande coraggio. Venire nel mio paese per parlare male di me. Sei venuta in Italia in tv raccontando menzogne. Non sono viziato, nè scroccone nè manipolatare. Non sono qua per litigare, ma per darti la possibilità di fare un passo indietro". La Nizar, ovviamente, ha respinto le accuse al mittente rincarando la dose con ferocia: "Io faccio ascolti record tu no, questa è la verità. Sono una donna che ti ha detto no e non lo accetti. Sei un maschilista ignorante. Non hai ll carattere per avere una donna come me".

Aida Nizar eliminata col 51% dei voti

La puntata prosegue con le accuse rivolte a Simone Coccia da parte dell'ex moglie, per una questione legata al mantenimento del figlio Loris. Il concorrente del Grande Fratello ha subito voluto dire la sua sulla vicenda, per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco: "Qualunque cosa ho la do a mio figlio, non ho problemi a dirlo". La D'Urso volta pagina e chiama in causa i nominati Aida, Alberto, Luigi e Simone. Il televoto viene spezzato come di consueto in due parti e nella prima vengono annunciati i concorrenti salvi, ovvero Alberto e Simone. Mentre Aida Nizar e Luigi Favoloso aspettano il verdetto sul loro futuro, il Ken umano Rodrigo Alves si appresta ad entrare nella casa del Grande Fratello. Inizialmente Barbara D'Urso lo spaccia come concorrente ufficiale per sostituire Baye Dame, ma a fine serata rivelerà che la presenza di Rodrigo sarà soltanto temporanea. Prima delle nuove nomination viene annunciata l'eliminazione definitiva di Aida Nizar, che torna casa col 51% dei voti: un dato inequivocabile espresso dai telespettatori sulla concorrente spagnola.

Matteo vuole solo Alessia, ecco le nuove nomination

Durante la serata Alessia Prete è stata messa a dura prova. Barbara D'Urso la mette al corrente sulla rottura sentimentale tra Paola Di Benedetto (ex di Matteo Gentili) e Francesco Monte, lasciandole la libertà di non dire nulla al suo attuale compagno. Dopo un lungo tira e molla Alessia decide di parlare con Matteo per testare la sua reazione. Matteo Gentili a sorpresa si dimostra totalmente disinteressato dalla notizia sulla sua ex e ribadisce quanto detto nei giorni precedenti: "E' un capitolo chiuso, ora sono qui con questa bellissima ragazza. Dovete chiedere a loro se si sono lasciati". Un messaggio chiaro e rasserenante per la bella Alessia, che di improvviso ritrova il sorriso. Le ultime scintille tra i compagni arrivano durante le nomination palesi. Simone, Mariana e Danilo sono i concorrenti più nominati e quindi rischiano l'eliminazione in vista di martedì prossimo. Il finale di puntata regala il simpatico siparietto in studio rra Aida Nizar-Cristiano Malgioglio con quest'ultimo che ha invitato la spagnola a partecipare come protagonista nel suo prossimo video musicale.

