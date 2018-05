Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: pronti a lasciare il programma insieme?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: dopo un lungo tira e molla, sembra che la dama e il cavaliere del trono over siano pronti a vivere la loro storia d'amore.

09 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a tenere banco al trono over di Uomini e Donne. Settimana scorsa i due sono stati protagonisti di una lunga discussione, nonostante i due stiano bene insieme non riescono a far evolvere la loro relazione. Riccardo ammette di essere stato bloccato da alcune bugie di Ida che non riesce a superare. Quando Maria De Filippi annuncia che c’è un ammiratore per Ida, la dama di Brescia accetta di conoscerlo, suscitando la reazione immediata di Riccardo: “Mi sembra la cosa più giusta…buon divertimento!”, dice tornando al suo posto. Per Ida arriva Enrico, che conquista subito Tina, ma la dama dichiara subito di non avere il cuore libero e gli concede un ballo. Riccardo dice alla dama che poteva risparmiarsi quella scenetta e non fare entrare il cavaliere, ma Ida rivendica il suo diritto alla curiosità. Nella puntata di oggi, mercoledì 9 maggio, i riflettori si accendono nuovamente su Ida e Riccardo.

Ida e Riccardo lasciano lo studio insieme?

Seduta in mezzo allo studio Ida racconta gli ultimi giorni, caratterizzati da alti e bassi. Riccardo, invece, è infastidito dai messaggi che lei ha ricevuto da Angelo, anche se erano solo messaggi amichevoli. Angelo, dando voce al pensiero di molti, si rivolge a Riccardo: “Non vuoi che nessuno guardi Ida, che nessuno le parli, le mandi i messaggi, allora prenditela e portatela via!”, riporta il sito Isa e Chia. Ida commenta dicendo che lei andrebbe subito via con Riccardo, il cavaliere allora la fa alzare e la bacia, come in una vera scelta. Nonostante il loro lungo tira e molla, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno conquistato numerosi fan: “Mamma mia che ship Ida e Riccardo” e “Io spero che Ida e Riccardo trovino un modo per risolvere i loro problemi perché secondo me c'è del sentimento da parte di tutti e due e mi piacciono molto insieme…”, hanno commentato due utenti su Twitter. Altri invece, sono stanchi del loro atteggiamento: “Comunque la storia di Ida e Riccardo ha stancato. Se volete stare insieme state insieme, se non riuscite a trovare un punto di incontro e andare oltre le incomprensioni chiudetela qui (o andatevene fuori)!”.

