Ken Umano e Simone Coccia, bagno insieme/ Rodrigo Alves, massaggio ai piedi: Bramieri “adoro questa coppia!”

Ken Umano e Simone Coccia, bagno insieme e massaggio ai piedi. Rodrigo Alves e il compagno della Pezzopane sempre più in sintonia, la scena in diretta tv.

09 maggio 2018 Emanuela Longo

Momenti epici e di indiscutibile trash, quelli vissuti in diretta dalla Casa del Grande Fratello 15 durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. Rodrigo Alves, il Ken umano internazionale entrato ieri sera in qualità di (finto) nuovo concorrente, a quanto pare ha trovato in Simone Coccia un bel feeling. Sin dall’inizio ha infatti manifestato una certa simpatia nei confronti del compagno della senatrice Stefania Pezzopane. Già ieri sera, dopo il suo ingresso, Alves aveva rivolto alcuni complimenti al giovane “abbordandolo” in giardino con la scusa di essere un grande fan dei tatuaggi. Una passione che, come è possibile notare, è fortemente condivisa dallo stesso Simone. Un incontenibile Ken aveva così chiesto al gieffino quanti tatuaggi avesse in tutto, complimentandosi ripetutamente con lui e dopo la risposta secca di Coccia – “Cento” – Rodrigo aveva aggiunto, senza peli sulla lingua: “Belli, voglio vederli tutti. Li hai anche sul ca…?”. una domanda, questa, la cui risposta potrebbe saperla solo la Pezzopane. Dopo un primo momento di imbarazzo, Simone aveva replicato negativamente cambiando discorso e asserendo di essere pronto a farsene uno nuovo proprio dopo la sua esperienza al Grande Fratello. Oggi, i due si sono ritrovati insieme, complici più che mai, mentre fanno un lungo bagno nella vasca idromassaggio, con tanto di massaggio plantare da parte del Ken Umano a Simone Coccia. E c’è già chi sospetta un messaggio in codice da parte proprio della compagna Pezzopane.

IL KEN UMANO E SIMONE COCCIA: BAGNO INSIEME IN DIRETTA

“Stanno succedendo cose strambe”, hanno sussurrato oggi in studio gli ospiti di Barbara d’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5, mentre sullo schermo andava in scena la diretta dalla Casa del Grande Fratello con protagonisti Rodrigo Alves e Simone Coccia. Entrambi si sono concessi un bagno idromassaggio con tanto di gambe incrociate e massaggi ai piedi da parte del Ken Umano al compagno di Stefania Pezzopane. La scena non è passata inosservata anche alla stessa Barbara d’Urso che ha tenuto il video in primo piano commentando in studio ironicamente: “Scusatemi non ce la posso fare, Rodrigo Alves che fa il massaggio plantare a Simone Coccia…”. “E’ un momento epico”, ha aggiunto l’ex gieffino Biagio D’Anelli, ospite in studio. “Perché? Perché mi fate questo durante la diretta? Adesso se si infila anche Danilo nella vasca stiamo a posto!”, ha aggiunto la padrona di casa del GF. Barbara non è riuscita a darsi pace al punto da proseguire nella sua telecronaca: “Perché hanno fatto piedino piedino? Facevano la biciclettina nell'acqua, piede piede”. Dopo un problema alla vasca – prontamente risolto da Danilo – è intervenuta anche la Bramieri commentando: “Adoro questa coppia!”. Ad aggiungersi tra i due, però, è stato in seguito anche Angelo Sanzio che ha approfittato per cospargersi di schiuma insieme al Ken e a Coccia.

