LA MUMMIA - LA TOMBA DELL'IMPERATORE DRAGONE/ Su Italia 1 il film con Brendan Fraser (oggi, 9 maggio 2018)

La mummia - La tomba dell'imperatore Dragone, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Brendan Fraser e Maria Bello, alla regia Rob Cohen.

Il film La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola di genere fantastica e avventura che è stata realizzata nel 2008 con la regia di Rob Cohen, gli attori principali sono invece Brendan Fraser, Maria Bello, John Hannah e Jet Li. La pellicola rappresenta l'ultima parte di una saga che ha avuto inizio con il film "La mummia" nel 1999, poi nel 2001 è uscito "La mummia - Il ritorno". La realizzazione della pellicola è costata 145.000.000 di dollari ed ha ottenuto un incasso complessivo di oltre 400 milioni di dollari. Pur trattandosi di un incasso notevole, è comunque inferiore a quelli registrati dai due film precedenti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA MUMMIA - LA TOMBA DELL'IMPERATORE DRAGONE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel III secolo A.C. e in Cina il potere è nelle mani dell'imperatore Huang, un essere malvagio disposto a tutto pur di raggiungere i suoi scopi e sicuro di poter contare su un esercito fedele. Nonostante la potenza militare del suo paese, Huang ancora non riesce a imporre il suo dominio nel resto del mondo. Desideroso di avere tutti ai suoi piedi, l'imperatore chiede aiuto a Zi Juan, una strega dai grandi poteri che gli dona l'immortalità e la possibilità di avere il controllo totale sui cinque elementi. Consapevole dei poteri conferitogli dalla strega, l'imperatore prosegue con successo la sua opera espansionistica ma ad un certo punto commette uno sbaglio enorme, ovvero tradisce Zi Juan. Tutto avviene a causa della gelosia che Huang prova per la strega, e per il timore che il generale Ming, l'amante dell'affascinante maga, possa ricevere i suoi stessi poteri, ordina che venga assassinato. Zi Juan è distrutta dal dolore, Ming è stato il suo grande amore e sta aspettando un figlio da lui. La strega decide di vendicarsi e, grazie alla magia, lancia una maledizione contro l'imperatore e il suo esercito, tramutandoli in statue di terracotta. Siamo nel 1946 e l'Inghilterra è appena uscita dal secondo conflitto mondiale. Richard O'Connell e sua moglie Evelyn finalmente possono ritornare nella loro città, Londra. Rick è sempre stato un avventuriero ma adesso vorrebbe avere una vita diversa, la nostalgia del tempo passato induce l'uomo ad accettare un incarico apparentemente semplice e per niente rischioso, si tratta di scortare un oggetto antico di grande valore fino a Shanghai e consegnarlo al museo della città. Il prezioso rappresenta un pezzo unico appartenuto all'impero cinese, quindi deve essere ben custodito. Anche Evelyn prende parte alla missione ma la donna, così come il marito Rick, non sa che proprio il loro amato figlio Alex sarà protagonista di una brutta vicenda. Alex infatti, insieme al generale Yang, sempre fedele all'imperatore della Cina, saranno i responsabili del ritorno in vita di Huang e della sua armata di terracotta, fino a quel momento ancora sotto l'effetto della maledizione della strega. Quella che doveva essere una missione semplice si trasforma in un'avventura difficile e pericolosa. In loro aiuto accorre Zi Juan ma nonostante l'intervento della maga, l'imperatore recupera i vecchi poteri e riesce a trasformarsi in un drago. O'Connell ricorre ai vecchi nemici del tiranno cinese e insieme sconfiggono i soldati di Huang. Rick uccide il perfido imperatore servendosi di un pugnale stregato datogli da Zi Juan che, purtroppo, muore qualche istante prima proprio per mano dell'imperatore. La famiglia O'Connell si ritrova unita più che mai, soddisfatti di aver vinto anche questa assurda avventura. Nessuno immagina che Jonathan Carnahan, il fratello di Evelyn, è in viaggio verso il Perù, portando con sé il famoso"Occhio di Shangrila", il prezioso rubato tempo addietro dal museo cinese della città di Shanghai; intanto vengono recuperate delle nuove mummie risalenti al passato e si delineano nuovi scontri.

