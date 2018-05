LAND OF THE LOST/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell (oggi, 9 maggio 2018)

Il film Land of the Lost va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 23.40. Un'opera cinematografica del 2009 che è stata affidata alla regia di Brad Silberling mentre gli interpreti principali sono Will Ferrell, Anna Frie, Danny McBride e John Boylan. La trama del film si ispira ad una serie televisiva andata in onda negli anni settanta negli Stati Uniti sull'emittente NBC, la serie si intitola appunto "Land of the Lost - La valle dei dinosauri". Il primo film diretto dal regista Brad Silberling è stato "Casper", una pellicola di genere commedia e fantastica che vede protagonista un fantasma bambino, ovvero il noto personaggio di una serie di cartoni animati molto seguita. L'attore Will Ferrell deve la sua notorietà al programma televisivo di genere comico "Saturday Night Live", che ha lanciato anche molti altri attori famosi del cinema americano tra cui Eddie Murphy, John Belushi e Ben Stiller. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LAND OF THE LOST, LA TRAMA DEL FILM

Il dott. Rick Marshall (Will Ferrell), studioso di paleontologia, è caduto in disgrazia perché parla troppo e spesso senza riflettere. In passato ha mosso aspre critiche contro la ditta per la quale lavorava, di conseguenza ha avuto difficoltà si è trovato a svolgere mansioni secondarie, di gran lunga inferiori alle sue capacità. Un giorno Rick viene fermato da Holly Cantrell, (Anna Friel) una giovane studentessa che gli chiede di esaminare un reperto molto antico. Sembra che l'oggetto in questione possegga degli strani poteri, manomessi da persone appartenenti al passato. Holly (è questo il nome della studentessa) chiede a Rick di ultimare un suo vecchio progetto, ovvero un apparecchio capace di trasportare le persone indietro nel tempo. Inizialmente il dott. Marshall sembra non essere interessato alla cosa ma poi si lascia convincere dalla ragazza e riprende a lavorare alla sua invenzione. Ultimata la macchina del tempo, Rick e Holly sono pronti ad intraprendere il viaggio nel passato, spinti anche da una sorta di messaggio telepatico che il paleontologo ha ricevuto. La macchina li rimanda all'epoca dei dinosauri, che si presentano molto diversi da come erano stati descritti nei libri, Marshall si accorge subito che si tratta di animali molto intelligenti in grado di comprendere le parole degli umani. Sentendo infatti alcuni commenti poco lusinghieri su di loro, i dinosauri reagiscono e Rick e la ragazza, per non essere sbranati, fuggono via. Giungono in una grotta abitata da uomini dalle sembianze di lucertola, Enik (John Boylan) è uno di loro e parla ai nuovi arrivati della sua preoccupazione, Enik teme che il potente tiranno posa conquistare la Terra con la violenza. Holly e il professore quindi dovranno evitare la catastrofe preannunciata da Enik e al contempo devono riuscire a rientrare nel loro tempo. Rick, servendosi di azoto liquido, ammazza un dinosauro ma poi scopre che la sua macchina del tempo è stata trafugata da un esemplare di pterodattilo. Dopo aver recuperato il prezioso amplificatore, il paleontologo scopre che a voler invadere il pianeta Terra è proprio Enik. Lo scontro tra loro è inevitabile e, grazie al suo ingegno, Rick riesce a intrappolare Enik e a ritornare indietro, nel presente, insieme ad Holly. Quando si viene a sapere dell'avventura vissuta dal paleontologo, il dott. Marshall ritorna in auge, acclamato e ammirato da tutti i suoi colleghi. Intanto Holly, che aveva rubato un uovo dalla grotta di Enik, lo vede schiudersi proprio davanti alla sede del giornale che tanto duramente aveva sparlato di Rick compromettendo la sua reputazione. Dall'uovo spunta un neonato di uomo lucertola, probabilmente un discendente dell'impostore Enik che un giorno potrebbe pensare di vendicare la morte di suo padre.

