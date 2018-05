La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 9 maggio: Aldo Moro e tv tra i temi di oggi

Anticipazioni e ospiti del 9 maggio de La Vita in Diretta ci terranno compagnia per la puntata che segna il giro di boa di questa settimana. Cosa vedremo su Rai1?

09 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Giro di boa della settimana per La Vita in Diretta che torna in onda oggi, 9 maggio, per una nuova puntata in compagnia di Francesca Fialdini e Marco Liorni. I due sono ancora al timone del programma, almeno fino alla fine di questa edizione, e si preparano a tenere compagnia al pubblico di Rai1 con le novità in materia di cronaca ma anche di spettacolo e intrattenimento. Oggi sono passati 40 anni esatti dal ritrovamento del corpo di Moro nella famosa Renault 4 rossa che ieri ha fatto da sfondo allo struggente monologo di Luca Zingaretti. Si parlerà di quei momenti oggi con i protagonisti di questa storia? Bocche cucite sui temi e sugli ospiti della puntata di oggi, 9 maggio, de La Vita in Diretta ma non mancherà il gossip e i temi più caldi come l'autobus che ha preso fuoco a Roma ma anche le ultime novità in materia di cronaca.

ASCOLTI SEMPRE STABILI

Gli ascolti de La Vita in diretta rimangono stabili e anche nella puntata di ieri, in cui Marco Liorni avrebbe potuto dire la sua sulal polemica che lo ha travolto e che lo fa ormai fuori dai giochi della Rai e dei prossimi palinsesti, le cose non sono migliorate. La Vita in diretta mantiene gli ascolti di sempre, quindi intorno al 13%, ma senza mai battere il competitor diretto di Canale 5 e Barbara D'urso. In particolare, il programma ha registrato 1.358.000 spettatori con l'11.9% di share e poi 1.603.000 telespettatori con il 13.8% di share, nella seconda parte. Cos'altro vedremo oggi e come andranno gli ascolti?

