Lorenzo Crespi ritira la candidatura alle comunali di Messina/ Video, "Ho un progetto molto più grande"

Lorenzo Crespi ritira la candidatura alle comunali di Messina: nuovo colpo di scena dopo la svolta dell'attore annunciata nei giorni scorsi. Ora pensa ad un progetto più grande.

09 maggio 2018 Emanuela Longo

Lorenzo Crespi

Solo qualche giorno fa, l'attore Lorenzo Crespi aveva annunciato la sua svolta politica decidendo di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Messina del 10 giugno, per il consiglio comunale con Cateno De Luca. Una decisione che era seguita alle polemiche sorte dopo la sua recente partecipazione televisiva alla trasmissione di Barbara d'Urso, Domenica Live, nel corso della quale aveva rilasciato diverse dichiarazioni sconvolgenti. Era solo lo scorso marzo quando Lorenzo Crespi su Twitter denunciava la sua situazione delicata, dicendosi solo e malato. In tv aveva poi aggiunto di essere anche in una situazione economica alquanto difficile anche in seguito ad uno sfratto nella sua abitazione romana che lo aveva portato a decidere di trasferirsi nuovamente a Messina. Probabilmente proprio il suo ritorno nella sua città natale lo aveva portato ad annunciare anche la sua prossima candidatura: "Non deve più accadere che ventimila giovani lascino la città, devono costruire qui il loro futuro avendo anche loro un’occasione", aveva sostenuto con forza, come ricorda Repubblica.it. Era stato lo stesso attore a spiegare il motivo di questa svolta: "Mi candido perché mi sono sempre occupato dei ragazzi e voglio trasmettere loro alcuni valori come il rispetto per la patria, per la loro terra e le sue tradizioni. Voglio ricordare loro il rispetto per il prossimo, contro l’emarginazione sociale e l’indifferenza".

IL RITIRO DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE COMUNALE

Le motivazioni che avrebbero spinto Lorenzo Crespi a candidarsi per le Amministrative di Messina sembravano essere piuttosto forti. "Mi candido con Cateno perché credo nel suo progetto per dare finalmente una svolta alla mia città e farla rinascere, voglio che nessuno più resti indietro", aveva detto. E lo stesso candidato sindaco si era espresso positivamente dicendosi estremamente felice. Oggi, però, ecco arrivato un nuovo colpo di scena: Lorenzo Crespi ha ritirato la sua candidatura a consigliere comunale. A darne notizia, come sempre tramite la pagina Instagram ufficiale è stato lo stesso attore che ha postato alcuni scatti insieme a De Luca scrivendo: "Ho ritirato la mia candidatura a consigliere comunale di Messina.. Per un progetto in questa città a mio parere molto più grande.. Troverete tutte le risposte e le spiegazioni nella pagina Facebook del candidato sindaco di Messina Cateno de Luca.. Un forte abbraccio". E' stato lo stesso Crespi, in realtà, a motivare tra i commenti la sua scelta, a quanto pare definitiva: "Non voglio strumentalizzare la mia popolarità a fini politici..", ha detto. Attraverso la pagina Facebook del candidato sindaco di Messina, in un video Lorenzo Crespi aveva dedicato un intenso messaggio ai giovani, "con il cuore pieno di sincerità ed umiltà". Il suo progetto, come spiega nel video, ha a che fare con il cinema ed il teatro "con tutti i giovani che ne vorranno far parte, perché io ho un sogno, far rivivere a voi lo stesso sogno che ho vissuto io".

© Riproduzione Riservata.