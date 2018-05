Mario Bozzoli/ Una fattura ora fa luce sul mistero di Marcheno? (Chi l'ha visto?)

Potrebbe essere una fattura a fare luce sulla morte di Mario Bozzoli, l'imprenditore scomparso nel 2015 da Marcheno e mai più tornato a casa. Gli inquirenti si sono concentrati ancora di più nell'ultimo periodo sulla pista economica e finanziaria, anche per via di alcuni attriti che Bozzoli aveva con il fratello Adelio e i due nipoti, tutti e tre a capo di una fonderia gemella a quella dell'azienda di Marcheno. Chi l'ha visto approfondirà le ultime notizie sul caso di Mario Bozzoli nella puntata di oggi, mercoledì 9 maggio 2018, a partire dalla fattura mostrata nel precedente appuntamento. Si tratta infatti di un documento che risale a 20 giorni prima della scomparsa dell'imprenditore e motivo di uno scontro fra la vittima ed il fratello Adelio. Una fattura che di oltre 40 mila euro per la riparazione ai forni dell'azienda di Marcheno e invece attribuiti all'impresa che Adelio Bozzoli aveva messo in piedi con i figli. Una realtà in cui Mario Bozzoli non rientrava come socio e che potrebbe rappresentare il movente della sua scomparsa. Secondo la ricostruzione del programma di Rai 3, l'uomo avrebbe infatti chiesto spiegazioni al fratello dopo aver ricevuto conferma che la fattura si riferiva alla fonderia di Bedizzole. Un episodio che aveva lasciato Bozzoli particolarmente turbato, come confermano i testimoni che lo hanno incontrato nei giorni precedenti alla scomparsa.

MARIO BOZZOLI, PRESTO UNA SVOLTA?

Presto potrebbe esserci una svolta nel giallo di Marcheno: il caso di Mario Bozzoli prevede per ora come indagati i due nipoti della vittima, Alex e Giacomo, e due ex operai della Fonderia. A distanza di diverse settimane dalla testimonianza di un'ex fidanzata di Giacomo Bozzoli, che ha affermato come l'indagato avrebbe covato del forte rancore nei confronti dello zio, tanto da valutarne l'omicidio, si è aggiunta ora anche un altro importante testimone. Si tratta di un operaio dell'azienda di cui Bozzoli era socio al 50% con il fratello. Come sottolinea Il Giorno, Giacomo Bozzoli avrebbe promesso al teste un quantitativo di soldi non precisato in cambio di un pestaggio della vittima. Una tesi già al vaglio degli inquirenti e che potrebbe avvalorare la tesi secondo cui dietro l'omicidio di Mario Bozzoli ci siano rancori familiari e motivi finanziari. Giacomo Bozzoli è per ora indagato a piede libero come il fratello ed i due ex operai, ma il giallo di Marcheno non riguarda solo l'imprenditore 54enne. A pochi giorni di distanza dalla sua scomparsa è stato infatti ritrovato morto l'operaio Giuseppe Ghirardini. Secondo il pm Pierluigi Maria dell'Osso, sottolinea Il Giornale di Brescia, l'uomo era presente in Fonderia il giorno della scomparsa di Bozzoli e per questo non è da escludere che i due eventi siano in qualche modo collegati.

IL GIALLO CHE AVVOLGE IL CASO

Al centro del giallo di Mario Bozzoli ci sono diversi elementi e non solo il movente che ha provocato la morte dell'imprenditore di Marcheno. Fra i punti approfonditi dagli inquirenti c'è la scena del crimine e la certezza che il corpo della vittima non sia stato gettato nei fondi dell'impresa di cui era socio al 50%. Le analisi hanno confermato in via definitiva che il cadavere di Bozzoli non è stato gettato nella fornace e che con tutta probabilità non è stato ucciso nella zona adiacente al forno. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori riguarda invece uno dei due camion partiti dall'azienda di Marcheno nelle ore successive alla scomparsa dell'imprenditore. Due mezzi pesanti che come ricorda Il Giornale di Brescia, sono stati controllati nei giorni successivi dai Carabinieri alla presenza della moglie di Bozzoli, Irene Zubani, e del fratello della vittima, Adelio Bozzoli. Uno dei camion infatti non ha ultimato le consegne previste e non è rientrato in azienda entro i tempi consentiti. Secondo l'autista il mezzo sarebbe stato oggetto di un guasto lungo la strada che lo ha costretto ad una riparazione. Il camion tuttavia sarebbe rimasto fermo all'esterno dell'abitazione dell'uomo nei giorni successivi. Non è ancora chiaro chi sia intervenuto per riparare il guasto segnalato e perché non è stato riportato in azienda una volta rimesso in sesto.

