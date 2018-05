Marta Pasqualato vs Nicolò Brigante / Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice furiosa: "Bisognerebbe stare zitti"

Marta Pasqualato è furiosa e attacca Nicolò Brigante per quanto detto nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. "Bisognerebbe avere la decenza di stare zitti"

09 maggio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante e Marta Pasqualato

Marta Pasqualato è davvero furiosa da quanto dichiarato nelle ultime ore da Nicolò Brigante. L'ex tronista è tornato nello studio di Uomini e Donne in occasione della nuova registrazione del trono classico assieme alla sua scelta e, ora, fidanzata Virginia Stablum. È qui che ha però voluto fare un chiarimento su Marta, la sua 'non scelta', e sulla polemica sorta per la dedica da lui fatta con la canzone del padre di lei, venuto a mancare tempo fa. Un gesto che per molti doveva essere evitato, e che lui, come svela NewsUeD, ha voluto giustificare: "Nicolò ci tiene a precisare che in merito alla questione della canzone di Marta e del papà, il suo non era un intento malevolo, ma dedicandogliela è come se avesse voluto suggellare il suo percorso con lei, dal momento che lei più volte aveva detto di aver superato la perdita del padre proprio grazie a lui."

Marta contro Nicolò: "Doveva spiegarsi in privato von me"

Peccato, però, che questo suo chiarimento non solo non abbia affatto convinto Marta Pasqualato, ma l'abbia invece fatta infuriare. Dopo aver letto le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Marta si è sfogata, lanciando una dura frecciatina in direzione di Nicolò Brigante. "Penso sinceramente che delle volte bisognerebbe avere la decenza di stare zitti invece di parlare di persone che non sono presenti solo per ripulirsi la coscienza" comunica attraverso una storia su Instagram, per poi aggiungere "Le spiegazioni devono essere fornite a me in privato e non a tutt’Italia solo per un recupero e pulizia d’immagine" conclude, palesemente infastidita. Come risponderà Nicolò a queste accuse?

© Riproduzione Riservata.