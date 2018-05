Mauro Corona nuovo look: in smoking per Bianca Berlinguer/ Video: “Mi sono agghindato così per conquistarla”

Mauro Corona nuovo look: in smoking per Bianca Berlinguer. Video Cartabianca: “Mi sono agghindato così per conquistarla, ma mi sa che potevo restare alla vecchia maniera”

09 maggio 2018 Silvana Palazzo

Mauro Corona, nuovo look per Bianca Berlinguer

Il pubblico è abituato a vedere Mauro Corona in maglietta, pantaloni, scarponi e bandana, ma l'artista ha sorpreso tutti nell'ultima puntata di Cartabianca. Ha lasciato in armadio il suo tradizionale look per vestirsi di tutto punto. Quando lo scrittore si è presentato in trasmissione in smoking ha sorpreso tutti, dagli stessi ospiti di Bianca Berlinguer alla conduttrice stessa della trasmissione televisiva Rai. E infatti non è riuscita a trattenersi: «Come si è con... oddio, che è successo?», ha esordito quando è stato lanciato il collegamento con Mauro Corona, il quale ha spiegato di aver cambiato stile per una sera proprio per conquistare la “padrona di casa”. Premio Campiello 2014, si è mostrato in abito scuro, camicia bianca, papillon e capelli pettinati all'indietro, concedendosi come unica stravaganza gli occhiali da sole. Neppure per quel riconoscimento Corona aveva messo da parte il suo look tradizionale, ma evidentemente per la Berlinguer ne valeva la pena.

«Signora, ogni volta mi fa gli appunti perché vesto sempre con lo stesso abito, lo stesso straccio, la bandana...». Così Mauro Corona ha cominciato il collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca. La conduttrice gli aveva chiesto spiegazioni, quindi è arrivata in collegamento la pronta risposta dell'alpinista-scrittore. «Adesso sono qui per conquistarla, guardi come mi sono agghindato». Dopo aver ricevuto i complimenti dalla Berlinguer, ha avvisato che per il prossimo appuntamento tornerà alle origini, quindi lo smoking è stata solo un'eccezione. «Metta via nelle teche Rai questo agghindamento perché nessuno mi vedrà più così. L'avevo serbato per il Nobel, quest'anno che lo vincevo non lo assegnano e quindi mi sono presentato a lei così... ma mettete via nelle teche Rai questa faccenda». La giacca comunque era stata già usata in una vecchia ospitata a “Le Invasioni Barbariche” su La7, come ha ricordato lo stesso Corona: «Questa giacca qui me la prestò la Bignardi anni fa, poi saltai sul treno un po' ubriaco ed è rimasta a me. Ho fatto tutto per conquistarla ma mi sa che potevo restare anche alla vecchia maniera». Poi la battuta finale: «Volete omologarmi con queste marionette con le farfalline, ma non le metterò più».

