Meghan Markle e Jessica Mulroney in vacanza in Italia/ Foto, Aveva conosciuto Harry da un mese ma già…

Meghan Markle e Jessica Mulroney in vacanza in Italia nel 2016, gli scatti a Positano dopo avere conosciuto il Principe Harry da un mese, ecco cosa traspariva dal suo sguardo...

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle e Jessica Mulroney: l’amica sarà la damigella d’onore?

Meghan Markle si sta preparando alle nozze con il suo Harry. Dal profilo social dell'amica Jessica Mulroney nel frattempo, sono emerse delle fotografie risalenti all'estate 2016, appena un mese dopo aver conosciuto il Principe. In vacanza in Italia, l'attrice si godeva il sole di Positano, al fianco della sua amica. L'aria felice e lo sguardo sognante di colei che aveva conosciuto da poco la sua perfetta anima gemella, quell'incastro della mela che tutti sperano di potere incontrare nella vita. I due piccioncini infatti, rispetto allo scatto si sarebbero conosciuti un mese prima a Londra. Galeotta è stata Violet von Westenholz, amica d’infanzia del principe Harry. Dal profilo social di una delle migliori amiche di Meghan, arrivano questi scatti in attesa delle nozze perchè lei - tra le altre cose - ha dovuto momentaneamente chiudere il suo profilo perchè in questo periodo, le notizie ufficiali verranno diramate solo dai profili della casa reale.

Meghan Markle e Jessica Mulroney: l’amica sarà la damigella d’onore?

E così l'amica Jessica Mulroney, ha postato anche un altro scatto, scrivendo: "Un viaggio tra ragazze". Loro due sono molto unite, specie negli anni che l'attrice ha passato in quel di Toronto per girare "Suits". Jessica è sposata con Ben, figlio dell’ex primo ministro canadese Brian Mulroney ed hanno tre bambini. Sempre secondo i beneinformati inoltre, sarebbe proprio l'amica Jessica la wedding planner non ufficiale dell'attesissimo evento che farà parlare grande parte del mondo. Il gossip si sa, è amato da tutti, figuratevi quando riguarda delle nozze per giunta reali! Secondo le indiscrezioni, Meghan Markle chiederebbe all'amica dei validi consigli prima di un evento importante. "Meghan adora Jessica, non solo come amica ma anche per il suo gusto e il suo stile impeccabili", ha confidato una fonte al Daily Mail. Nel frattempo, in attesa del matrimonio e di potere rivedere Meghan online con il suo profilo ufficiale, quello dell’amica racconta di serate trascorse insieme a Toronto, tante vacanze al mare e cene in famiglia. Secondo i bookmaker infatti, potrebbe essere proprio l’amica la sua damigella d’onore. In attesa di poterlo scoprire, vi rimandiamo al suo account di Instagram, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.