Michael Terlizzi a Temptation Island? “E’ un programma che mi piace molto…”, ecco le indiscrezioni dopo la nuova intervista tra pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Michael Terlizzi doveva entrare dentro la Casa del Grande Fratello 15 ma poi, per motivi sconosciuti non ha partecipato a questa bislacca edizione condotta da Barbara d’Urso. Il figlio di Franco, noto per avere preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha letteralmente conquistato tutti per il fisico mozzafiato. Anche Vladimir Luxuria, ha raccontato in più di una occasione della bellissima amicizia nata tra i due che però, non si è trasformata in altro. Michael Terlizzi, sfumata l’occasione con il reality show condotto da Queen Carmelita, ha parlato tra le pagine del settimanale Chi delle sue ambizioni in ambito televisivo: “Se la televisione mi offrirà delle opportunità le coglierò, altrimenti mi piacerebbe seguire un Master in giornalismo. Ma non mi faccio piani a lungo termine, preferisco pensare solo al domani”, ha confessato avendo le idee molto chiare. Il figlio dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Franco Terlizzi si è svelato tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini e in edicola da questa mattina, con il suo nuovo numero. Il ragazzo dallo sguardo magnetico, ha voluto smentire le ultime voci che lo volevano sul trono classico di Uomini e Donne nel ruolo di tronista: “Ho letto anch’io sui giornali. Ma in verità non sono mai stato contattato”, ha confidato.

Poi si apre uno spiraglio per questa estate, in attesa di vedere un programma che tanto piace al pubblico: Temptation Island. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito: “Temptation è un programma che mi piace molto... La verità è che mi sono arrivate alcune proposte televisive che sto valutando, ma non posso dire nulla. È tutto inaspettato per me: sono andato nello studio dell’Isola solo per supportare mio padre, la tv non era nei miei piani, ma mi affascina e mi piacerebbe tentare questa strada”. Proprio il giovane e aitante Michael Terlizzi è stato letteralmente folgorato dalla televisione, anche grazie alle numerose inquadrature che Roberto Cenci ha regalato al pubblico dell’Isola: “Quelle inquadrature sono state la mia fortuna, ma non erano ricercate anche perché non sapevo nemmeno che Cenci mi stesse inquadrando”. Attualmente il giovanotto tutto muscoli lavora come personal trainer dopo essersi laureato in filosofia alla statale di Milano: lo vedremo sull’isola delle tentazioni? Staremo a vedere…

