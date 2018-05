Milly Carlucci vs Maria De Filippi / "Amici contro Ballando? Una guerra che mi fa sorridere!"

09 maggio 2018 Anna Montesano

Milly Carlucci vs Maria De Filippi

La sfida tra Ballando con le Stelle e Amici quest'anno è più agguerrita che mai. Mai come quest'anno la "battaglia di ascolti" è al centro dell'interesse del pubblico a casa, soprattutto perché la Rai sta prendendosi nei confronti del Biscione e dei programmi di Maria De Filippi belle rivincite. Già con C'è posta per te, Maria De Filippi ha visto un calo di ascolti; con Amici, tornato anche in diretta, la questione non è diversa e Ballando, anche di poco, continua a vincere. Eppure, l'ufficio stampa di Maria De Filippi ogni domenica mattina dice di aver vinto sulla concorrenza in diverse fasce di pubblico. Di fronte a queste dichiarazioni, Milly Carlucci, intervistata da Alessio Poeta per Gay.it, dice la sua. "Se sono necessarie queste continue guerre al mezzo punto di share che fa l'ufficio stampa di Maria De Filippi? No, e le dirò di più: fanno anche un po’ sorridere." commenta la conduttrice di Ballando con le stelle.

"La vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre"

Così prosegue: "La vera competizione è riuscire a migliorarsi sempre. Il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie o sconfitte. Non è una partita di calcio. Ognuno cerca di fare un bel programma e di interessare il proprio pubblico, - sbotta Milly Carlucci sulla questione - ma si sa: noi siamo il Paese dei guelfi e dei ghibellini, di Bartali e Coppi e creare dualismi, a quanto pare, fa parte del gioco. Ma da parte nostra, mi creda, non c’è assolutamente nessuna concorrenza. Noi facciamo il nostro lavoro con passione e siamo grati al pubblico, e a tutti quei media, che ci stanno premiando puntata, dopo puntata." conclude. La De Filippi risponderà?

