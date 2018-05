PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 maggio 2018: Acquario stanco, Bilancia ansioso

Oroscopo di oggi mercoledì 9 maggio 2018, previsioni di Paolo Fox segno per segno: Bilancia ansioso, giornate particolari per il Cancro, Acquario stanco e tutti gli altri.

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 9 MAGGIO 2018

Andiamo ora a vedere i segni zodiacali nel particolare seguendo l'oroscopo di Paolo Fox. Partiamo da Leone e Pesci. Leone: in questo mercoledì il segno è il più forte. Ci avviciniamo a un fine settimana di energia. È probabile un recupero emotivo o una situazione speciale che rientra nella vita. Per l'amore maggio e giugno saranno dei mesi molto importanti sempre che non si decida di vivere delle situazioni irrealizzabili. Non si deve cercare di cambiare le persone. Quindi se in amore qualcosa non è andata bene si deve andare avanti. Pesci: le giornate di giovedì e di venerdì sono molto positive e nascondono con delle novità. Qualcuno farà delle scelte importanti riguardo la famiglia e il futuro. Non bisogna assolutamente vivere nel passato, ma affrontare il presente e cercare di essere realisti. In amore vi possono essere delle difficoltà. Sarà importante trovare i giusti stimoli per reagire anche di fronte a queste.

BILANCIA ANSIOSO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo ad osservare da vicino i segni che vengono considerati né carne né pesce. Il segno della Vergine è davvero molto critico, decisamente troppo in questo periodo, e rischia di avere dei problemi. Spesso si tende a ingigantire anche piccole cose, rischiando di creare dei problemi anche non da poco. Sarebbe importante provare a reagire, cercando di dare una scossa al momento che si sta vivendo. Ansia per la Bilancia che non riesce a vivere le cose con serenità e quindi non si gode nemmeno ciò che è positivo. Da domani il Cancro può ricevere delle belle notizie, ma oggi sembra essere ancora in un momento complicato e che lo fa rimanere in un fastidioso limbo. Sono giornate molto particolari e alcuni potrebbero anche trovarsi ad affrontare dei discorsi che volevano rimandare. Molti cambiamenti sono all'orizzonte e possono regalare dei sorrisi, ma per arrivare ad ottenerli servirà lottare e non poco di certo. L'amore nel fine settimana può regalare dei sorrisi non di poco conto.

ACQUARIO STANCO, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 9 maggio 2018, parte dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. Lo facciamo andando ad analizzare quanto detto da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele dove tiene la consueta rubrica Latte e Stelle. L'Acquario è stanco e non riesce ad affrontare il momento in questione. Potrebbero esserci delle discussioni difficili da affrontare e che possono portare a dei litigi non semplici da affrontare. La risorsa principale è la creatività che può regalare delle risposte molto importanti anche per reagire alla stanchezza e la fatica. Il Capricorno invece è il più forte di questa giornata anche perchè è molto saggio. Si è ancora feriti di quanto accaduto negli scorsi mesi, ma si può riuscire a trovare una risposta se si è determinati e pronti. Tra le responsabilità che si vivono in questo momento alcune sono decisamente positive.

