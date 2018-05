PROFESSIONE ASSASSINO/ Su Rai Movie il film con Jason Statham (oggi, 9 maggio 2018)

Professione assassino, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Jason Statham, Ben Foster, alla regia Simon West. La trama del film nel dettaglio.

09 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JASON STATHAM E BEN FOSTER

Il film Professione assassino va in onda su Raii Movie oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata prodotta negli Stati Uniti dalla CBS Film ed è stata diretta dal regista britannico Simon West, conosciuto meglio con il suo 'adventure' 'Lara Croft: Tomb Raider' del 2001, con Angelina Jolie. Nel cast di Professione assassino il protagonista è Jason Statham. Accanto a Statham l'attore Ben Foster, che ha lasciato alcune buone impronte nel mondo del cinema come 'The punisher', il remale di 'Quel treno per Yuma' del 2007, 'Inferno' diretto da Ron Howard, ben figurando al fianco di Tom Hanks in un film che ha comunque deluso le aspettative. Ma il vino d'annata del film, quel calice di qualità invecchiata in ottime botti di un cinema fatto di gavetta e successi, è la presenza di Donald Sutherland, forse migliore nella sua ultima fase di carriera rispetto ad alcuni momenti vuoti del passato. Ma adesso, scopriamo la trama del film nel dettaglio.

PROFESSIONE ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Arthur Bishop (Jason Statham) è il sicario perfetto, spietato, infallibile, nessun rimorso, solo un istinto in cui morte e vita si annullano nelle dita che premono il grilletto, che obbediscono alla consegna. Ma la sua vera specialità non è il cecchinaggio a pagamento ma il rendere verosimili omicidi che agli occhi degli agenti investigatori appaiono come incidenti, suicidi, contingenti particolari per i quali non necessitano ulteriori indagini se non la messa agli atti della morte. Bishop lavora per un unico mandante, il misterioso Dean che non lo lascia mai inoccupato e paga bene i servigi del killer. Bishop non ha amici e nemmeno richiede alla sua vita un'attività sociale definita, preferisce la solitudine e l'anonimato e ciò che depone a favore della sua attività omicida, l'unica persona con cui ha relazioni sociali è un altro membro della gang, Harry McKenna (Donald Sutherland) ma Dean mette sul piatto della bilancia proprio la vita di Harry e Bishop ha una deontologia, un incarico scomodo, maledetto ma che non espletato metterebbe a rischio carriera e incolumità di Arthur. Perchè Harry non è più ciò che era, ha perso in affidabilità, tutta l'integrità e la sicurezza della banda sono in pericolo e Bishop dovrà mettere su tutto il gruppo al di là dei sentimenti di amicizia, un incarico davvero scomodo. Le cose vanno come il destino ha decretato assieme a Dean e Bishop sarà carnefice ma anche amico che, al funerale, onorerà una persona che ha avuto il torto di essere ciò che non doveva in un determinato momento, Bishop incontra il figlio di Harry al funerale e subito sente nel giovane uomo l'istinto del killer, la persona che cercava per crearsi una spalla, un erede, un transfer psicologico dell'amicizia che lo legava al padre.

