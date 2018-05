Paco Clavel, chi é?/ Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018)

Paco Clavel, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf

Paco Clavel, il sosia di Malgioglio - Instagram

Cristiano Malgioglio, noto cantante ed opinionista del Grande Fratello, ha un sosia spagnolo, o per lo meno, ne è convinta Aida Nazar, concorrente del GF 2018 eliminata durante la puntata andata in onda ieri sera. Secondo l’irriverente iberica, vi è una forte somiglianza fra il Cristiano nazionale è Paco Clavel, cantante 69enne molto famoso in terra ispanica. La Nizar lo aveva detto a Malgioglio già durante una diretta: «Sei uguale a Paco Clavel!», facendo però storcere il naso all’opinionista gieffino, soprattutto perché Paco non è affatto conosciuto in Italia. Ieri, in occasione dell’eliminazione di Aida, i due hanno ritirato fuori l’argomento, di conseguenza, cerchiamo meglio di scoprire chi è questo “misterioso” Clavel.

CHI E’ PACO CLAVEL?

Come detto sopra, è un cantante di 69 anni (quattro in meno rispetto al collega del Bel Paese), e in Spagna è molto famoso, avendo alle spalle una lunghissima carriera (ha esordito molto giovane). Così come Cristiano, Paco è molto eccentrico nel look, avendo diversi tatuaggi (anche sulla mano), e vestendo in maniera decisamente colorata. Le sue canzoni rispecchiano in pieno l’aspetto fisico, così come i suoi show, molto “luccicosi”, fatti di travestimenti, paillettes di ogni tipo, e parrucche vistose. Paco conduce attualmente uno show radiofonico su Radio 5 dal titolo Extravaganza (e non poteva essere altrimenti), durante il quale manda in onda delle canzoni semi-sconosciute di gruppi famosi. Inoltre, è uno dei più grandi collezionisti di musica, disponendo di circa 500.000 pezzi, molti dei quali, dischi in vinile.

© Riproduzione Riservata.