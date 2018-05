Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti del 9 maggio: Aida Nizar in studio?

Come sempre bocche cucite su anticipazioni e ospiti di Pomeriggio 5 ma la puntata del 9 maggio potrebbe ospitare Aida Nizar, neo eliminata al Grande Fratello 2018

09 maggio 2018 Hedda Hopper

Aida Nizar

Siamo ormai a metà settimana e l'entusiasmo intorno a Pomeriggio 5 non cala né da parte del pubblico, che premia sempre il suo pubblico con ottimi ascolti, e né da parte della produzione sempre pronta a confezionare puntate nuove e ricche di temi. Anche oggi, 9 maggio, si partirà dando largo spazio alla cronaca italiana e ai casi che sconvolgono e fanno discutere l'opinione pubblica sia sui social che a casa, e poi? Come sempre ci sarà spazio per il gossip e l'intrattenimento tenendo come tema fisso Il Grande Fratello 2018. Anche ieri sera c'è stata una puntata ricca di spunti e di colpi di scena tra i quali l'eliminazione di Aida Nizar. La spagnola potrebbe essere in studio per commentare la sua permanenza nella casa ma anche tutto quello che è successo in queste due settimane sia con gli inquilini che a livello personale. Aida potrebbe non essere l'unica gieffina presente in studio oggi pomeriggio visto che insieme a lei potrebbe esserci un'altra grande protagonista della serata, Patrizia Bonetti.

GRANDI RISULTATI PER LA CONDUTTRICE

Al momento non ci sono conferme ufficiali sui temi e gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 ma sicuramente non mancheranno i servizi e le interviste esclusive con gli ospiti e i personaggi più amati dal pubblico del trash. La conduttrice 4 ore fa era già attiva solo dopo cinque ore di sonno ed era pronta per la sua quotidiana lezione di ballo e la sua doppia colazione in attesa di festeggiare gli ascolti di Pomeriggio 5 e Grande Fratello 2018 e la sua doppia diretta che le ha messo ko anche la voce un po' bassa ieri sera. Oggi riuscirà a portare a casa anche la nuova puntata del suo programma pomeridiano?

© Riproduzione Riservata.