QUEL CERTO NON SO CHE/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 9 maggio 2018)

Quel certo non so che, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Doris Day, James Garner e Edward Andrews, alla regia Norman Jewison. Il dettaglio.

09 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DORIS DAY

Il film Quel certo non so che va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 16.30. Una commedia uscita nel 1963 per la regia di Norman Jewison. Il film vede nel ruolo di protagonista una icona del cinema americano, la splendida Doris Day, un'attrice e una cantante di grande talento. Gli altri attori sono James Garner, Edward Andrews, Arlene Francis e Reginald Owen. Doris Day e James Garner hanno lavorato insieme, sempre nel 1963, sul set del film "Fammi posto tesoro" di Michael Gordon. Il regista Norman Jewison ha diretto Doris Day anche nel 1964, nel film commedia "Non mandarmi fiori!" insieme ad un'altra stella del cinema, l'affascinante e compianto attore statunitense Rock Hudson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL CERTO NON SO CHE, LA TRAMA DEL DEL FILM

Beverly (Doris Day) è felicemente sposata con Gerald Boyer (James Garner), uno stimato ginecologo. La donna trascorre le sue giornate come tante casalinghe, sbriga i lavori di casa, cucina ricette deliziose, accudisce i suoi due figli e non trascura il marito. Da un pò di tempo Beverly non è più soddisfatta della sua vita, è annoiata e si rende conto di non avere alcun interesse che vada al di là del suo ruolo di moglie e di madre. Una sera i coniugi Boyer partecipano ad un piccolo ricevimento e conoscono Gardiner Fraleigh, un noto pubblicitario televisivo, intervenuto al party insieme a sua moglie. Fraleigh rimane piacevolmente colpito da Beverly, trova che sia una donna interessante, semplice e schietta, oltre che molto bella. Senza pensarci più di tanto, l'esperto professionista fa una proposta sorprendente ovvero offre a Beverly di girare spot pubblicitari per la televisione per lanciare una nuova linea di saponi. La giovane donna è al settimo cielo, mostra imbarazzo ma anche grande entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova, inoltre non sottovaluta la felice e allettante ipotesi di poter diventare un volto noto del piccolo schermo. Beverly dunque accetta la proposta di lavoro, ci mette passione e impegno e ottiene un successo enorme. Presa completamente da questa inaspettata avventura, non si accorge che sta trascurando troppo la casa e la sua famiglia. Gerald non vive bene questa nuova situazione e soffre perché si sente messo da parte dalla moglie. Per cercare di attirare l'attezione di Beverly, il dott. Boyer gioca la carta della gelosia e comincia ad andare in giro sempre più spesso con la sua giovane segretaria. La cosa non sfugge alla moglie, che non nasconde la sua disapprovazione e ammette di essere molto infastidita dal comportamento tanto inconsueto del marito, per la prima volta irrispettoso nei suoi confronti. Beverly comincia a pensare di aver anteposto la sua carriera alla serenità familiare, cosa a cui non è disposta a rinunciare. A questo punto la neo-star della televisione decide di fare un passo indietro, rinuncia al suo lavoro e ritorna ad essere la regina della sua casa, ovvero la casalinga che è sempre stata per la gioia dei suoi bambini Andy (Brian Nash) e Maggie (Kym Karath) e di suo marito Gerald.

