QUEL MOSTRO DI SUOCERA/ Su Rai 2 il film con Jane Fonda e Jennifer Lopez (oggi, 9 maggio 2018)

Quel mostro di suocera, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Jane Fonda e Jennifer Lopez, alla regia Robert Luketic. La trama del film nel dettaglio.

09 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film Quel mostro di suocera va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2005 negli Stati Uniti per la regia di Robert Luketic e vede impegnate sul set due stelle del cinema molto amate dal pubblico che sono Jane Fonda e Jennifer Lopez. Fanno parte del cast anche Michael Vartan, che è il protagonista maschile, Adam Scott, Elaine Stritch e Annie Parisse. Per questo film alla bella Jennifer Lopez nel 2005 è stata assegnata una nomination al premio annuale "Razzie Awards" relativa alla categoria "peggior attrice". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL MOSTRO DI SUOCERA, LA TRAMA DEL FILM

Charlie Cantilini è una ragazza orfana che si guadagna la vita facendo la cameriera e la dog-sitter. Charlie ha uno spiccato talento artistico e ama specialmente dipingere. Una mattina, mentre passeggia con i suoi cani lungo la spiaggia, incontra un giovane medico di nome Kevin Fields, che è il figlio di una giornalista famosa. I due si piacciono subito e nel giro di poco tempo decidono di fidanzarsi. La ragazza inizia una convivenza molto felice con Kevin, tutto procede a meraviglia fino a quando la mamma del medico, Viola Field, invita i due giovani a pranzo a casa sua. Il volto noto della Tv si rivela una donna cattiva ormai schiava dell'alcol che non si separa mai dalla sua assistente Ruby, una persona indiscreta e spesso invadente. Charlie si presenta a casa della suocera vestita con un abitino molto semplice e Viola da subito la considera una ragazza banale e inadeguata. Nonostante la chiara ostilità della madre, che dal primo momento ha mostrato di non approvare la sua scelta, Kevin sorprende tutti chiedendo alla sua cara Charlie di diventare sua moglie. Viola sospetta che la ragazza sia incinta di Kevin, ma la cosa viene smentita dai diretti interessati. A questo punto la giornalista, mentre indaga sulla vita di Charlie, comincia ad organizzare una bellissima festa di fidanzamento per suo figlio. Un giorno la ragazza viene contattata dalla suocera che le chiede di raggiungerla al ristorante per decidere gli ultimi particolari della festa. Viola ha organizzato anche il giorno delle nozze, anche i più piccoli dettagli, tutto chiaramente senza interpellare gli sposi. Charlie fa presente alla futura suocera di aver già provveduto ad organizzare il giorno del suo matrimonio e che è tutto sotto controllo. Viola, che non si aspettava la presa di posizione della ragazza, finge di sentirsi male e si fa accompagnare in ospedale. Il giorno seguente Kevin parla con i medici e poi decide di seguire il suggerimento del neuropsichiatra, quindi va dalla madre e le propone di trasferirsi a casa sua e di Charlie e di rimanerci fino a quando non si fosse rimessa completamente in salute. Charlie non è per niente entusiasta della soluzione proposta da Kevin ma per amore di lui, accetta un breve periodo di convivenza con la suocera. La ragazza si mostra disponibile e paziente ma Viola ha un atteggiamento sempre più provocatorio e dispettoso. Con la complicità di una coppia di amici, Charlie viene a sapere che Viola sta indagando su di lei, scopre che le pillole che assume la suocera non sono ansiolitici ma semplicemente pasticche di vitamina e che il neuropsichiatra della suocera non è un vero medico. A questo punto Charlie vuole vendicarsi. Il giorno del suo matrimonio vede Viola vestita di bianco e tra le due scoppia una lite, per fortuna arriva la nonna di Kevin e suocera della giornalista che provvederà a svelare cose del passato riguardante Viola e contribuirà a mettere pace tra le due donne rivali. Finalmente si celebra il matrimonio e gli sposi Kevin e Charlie possono pensare al loro viaggio di nozze alle isole Hawaii.

