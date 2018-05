Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ritorno di fiamma?/ Lui si dichiara single e dice “No” all’Isola

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ritorno di fiamma? Paparazzato con lei tra le pagine di Chi, continua a dichiararsi single e dice “No” all’Isola dei Famosi, ecco perché.

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Stefano e Gilda, ritorno di fiamma?

Stefano De Martino è tornato tra le braccia di Gilda Ambrosio? Le ultime indiscrezioni di gossip ci parlano di un potenziale avvicinamento tra il ballerino e la fashion blogger, nonostante lui continui ad affermare di essere ancora single. Cosa è successo in queste ultime ore? Le segnalazioni sembrano parlare chiaro e il loro rapporto sembra decisamente più confidenziale e intenso di una semplice amicizia. Tra Stefano e Gilda il flirt ufficiale data estate 2017. Successivamente, la storia si è interrotta ma non si è mai capito cosa sia effettivamente accaduto. Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti e il gossip continua a rumoreggiare affermando che l’intesa tra Stefano e Gilda sia forte come la prima volta. “Un ritorno di fiamma improvviso e inatteso, per De Martino, solo poche settimane fa dichiaratamente e felicemente single”, si legge tra i rumors diffusi in queste ultime ore.

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il ballerino campano con la faccia da scugnizzo si è buttato anima e corpo sul lavoro, tanto da sbarcare in Honduras nel ruolo di inviato nell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi. Dopo avere confermato che non ricoprirà più questo difficile ruolo, il danzatore di Amici è stato beccato nuovamente con l’esperta di moda. “Il periodo trascorso lontano dal figlio Santiago e le privazioni in Honduras lo hanno molto provato”, ha rivelato tra le pagine della rivista di cronaca rosa. Ed intanto, secondo Nuovo TV, il ballerino potrebbe sostituire Garrison nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi dedicato al talento: “Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po’ di stanchezza”. Stefano De Martino intanto, tace su tutto… forse per scaramanzia? Nonostante dica di avere il cuore libero, le paparazzate con Gilda Ambrosio continuano ancora: usciranno mai alla luce del sole?

