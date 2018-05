Striscia la Notizia/ Anticipazioni 9 maggio: servizio sul televoto pilotato al Grande Fratello?

Striscia la Notizia, quali servizi andranno in onda oggi, mercoledì 9 maggio? Il tg satirico punta il dito contro il Grande Fratello: nel mirino il verdetto del televoto su Aida Nizar?

09 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Striscia la Notizia

Una nuova, scoppiettante puntata di Striscia la Notizia va in onda oggi, mercoledì 9 maggio, subito dopo l’edizione serale del Tg5. In onda dal 1988, il tg satirico di Antonio Ricci continua a portare a casa un successo dopo l’altro. La puntata di ieri ha fatto registrare un picco nella curva degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 7,697 milioni di spettatori e il 29,13% di share. Oltre ad occuparsi di attualità e dei problemi dell’Italia, Striscia continua ad indagare anche sui reality della televisione italiana, non risparmiando quelli targati Mediaset. Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi che, per tutta la durata dell’Isola dei Famosi 2018 è stata continuamente al centro dei servizi. Da qualche settimana, il tg satirico di Ricci ha cominciato ad indagare su Striscia la Notizia. Dopo aver svelato la richiesta ricevuta da Lucia Orlando di vivere con più passione la sua storia con Filippo Contri, Striscia ha trasmesso un servizio in cui Simone Coccia dichiara che "avrebbe fumato qualcosa di proibito" nella casa. Il Grande Fratello potrebbe essere al centro anche della puntata in onda questa sera. Di cosa parleranno Ficarra e Picone?

STRISCIA LA NOTIZIA: IL TELEVOTO SUL GRANDE FRATELLO TRA I SERVIZI?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso ha vinto la sfida al televoto contro Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. La concorrente spagnola che, per due settimane, è stata sostenuta dal pubblico per gli affronti offensivi ricevuti nella casa più famosa d’Italia, è stata eliminata con il 51% dei voti. Luigi Favoloso contro cui si era alzato un polverone per le parole che aveva rivolto alla Nizar è riuscito a superare la nomination. Il verdetto ha scatenato la bufera sui social. Molti utenti, infatti, sono convinti che il televoto sia stato pilotato. I dubbi sono stati scatenati anche da una frase pronunciata da Luigi nel corso della settimana quando aveva rivolto un appello ad uno “zio” chiedendogli si attivare i call center. Il pubblico, sempre molto attento, ha immediatamente segnalato la cosa. Striscia la Notizia potrebbe aver già attivato i suoi 007 per scoprire cosa ci sia dietro il televoto. Il tg satirico farà chiarezza sui dubbi dei telespettatori?

