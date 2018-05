TUTTE CONTRO LUI/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz (oggi, 9 maggio 2018)

Tutte contro lui, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 9 maggio 2018. Nel cast: Cameron Diaz, Kate Upton e Nikolaj Coster-Waldau, alla regia Nick Cassavetes. Il dettaglio.

09 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CAMERON DIAZ

Il film Tutte contro lui va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 9 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata negli Stati Uniti nel 2014 per la regia di Nick Cassavetes. Gli attori protagonisti sono Cameron Diaz, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau e Leslie Mann. Fa parte del cast anche la rapper e modella Nicki Minaj, per la prima volta impegnata su un set cinematografico. Il film è stato girato in un quartiere centrale di New York, le riprese sono iniziate nell'aprile del 2013 mentre l'anteprima della pellicola è stata vista a Londra nell'aprile dell'anno successivo. La "20th Century Fox" ha curato la produzione e la distribuzione del film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TUTTE CONTRO LUI, LA TRAMA DEL FILM

Carly Whitten, di professione avvocato, sta vivendo una storia d'amore con Mark King. Un giorno Carly va a casa di lui e scopre che Mark è sposato con una giovane donna di nome Kate. Quest'ultima comincia a dubitare della fedeltà del marito, si presenta nell'ufficio legale di Carly che ammette di avere una relazione con suo marito. Presa dalla disperazione, Kate comincia a bere e torna a casa ubriaca. Il giorno seguente Kate chiede a Carly di cenare con lei, le due donne trascorrono tutta la serata insieme, si divertono, finiscono per ubriacarsi e Carly promette che non avrebbe più rivisto Mark. Quando Kate si accorge che il marito riceve telefonate da una donna, immaginando fosse Carly, si sente tradita ma poi le due donne si chiariscono e giungono alla conclusione che Mark ha un'altra amante di nome Amber, a questo punto Kate si presenta a lei, le spiega come stanno le cose e Amber è molto dispiaciuta. Le tre donne fanno fronte comune e decidono di vendicarsi del tradiore Mark. In casa Kate fa di tutto per creare problemi al marito, Carly finge di riavvicinarsi all'uomo e verso nel bicchiere di Mark un potente lassativo. a sua volta la giovane Amber propone all'amante una serata particolare con un travestito. Portato a termine il loro piano le tre donne, per evitare che l'uomo possa sospettare la loro complicità, decidono che una di loro dovrà andare a letto con Mark e toccherà ad Amber. Dopo una cena fuori, Kate cede alle lusinghe del marito e i due fanno l'amore. Intanto Amber e Carly vengono a sapere che Mark è anche un ladro e un truffatore. Quando Kate viene informata delle attività illecite di Mark, racconta a Carly e ad Amber di avere avuto rapporti intimi con il marito. Carly tenta di convincere Kate che non c'è da fidarsi di Mark, Kate è convinta che suo marito sia cambiato e finisce col litigare con Carly. Il giorno seguente Kate si accorge di aver avuto torto, va da Carly e si scusa con lei. Mark parte per le Bahamas ma prima fa firmare alla moglie dei documenti che avrebbero provato la colpevolezza di lei qualora fosse stata scoperta la truffa che aveva commesso ai danni dell'azienda per cui lavorava. Quando Carly legge i documenti parte immediatamente per le Bahamas, insieme ad Amber e alla stessa Kate, trova Mark, si fa consegnare il danaro che l'uomo aveva rubato e lo restituisce. Nel frattempo si scopre che l'uomo ha ancora un'altra relazione, mentre Amber confessa di avere una relazione con il padre di Carly. Rientrato dalle Bahamas, Mark va da Carly con il proposito di riappacificarsi con lei ma nello studio trova anche Amber e Kate, qui scopre di non avere più il conto in banca e che la moglie ha chiesto di avviare la pratica di divorzio. Nell'ufficio legale di Carly giunge anche uno dei capi dell'azienda presso cui Mark era impiegato e viene licenziato in tronco. Mark è furioso e va via dallo studio.

© Riproduzione Riservata.