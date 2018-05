Temptation Island Vip/ Simona Ventura alla conduzione e Michael Terlizzi tra i tentatori: si torna in studio?

Temptation Island Vip è ormai ai nastri di partenza: Simona Ventura alla conduzione e tentatori "vip" come Michael Terlizzi? Ecco le novità sull'annunciata nuova versione

09 maggio 2018 Hedda Hopper

Simona Ventura

Signori e signore il trash è servito. Quella 2018 potrebbe essere ricordata come l'estate più hot che potremo ricordare e non per via delle temperature ma per via di quella che potrebbe essere la prima edizione di Temptation Island Vip. Quelli che in principio erano dei semplici rumors, si sono trasformati in una realtà ben consolidata e che sta prendendo forma proprio in questi giorni a poche settimane dalle registrazioni e dagli esordi in tv. A quanto pare Temptation Island Vip si farà e dovrebbe andare in onda in seguito alla versione "normale" e alla conduzione sembra ormai assodata la presenza di Simona Ventura. La conduttrice tornata sulla cresta dell'onda proprio grazie a Maria De Filippi potrebbe passare dalla poltrona di giudice ad Amici 17 per passare alla "conduzione" di Temptation Island vip. Ma davvero toccherà a SuperSimo andare in giro per le sabbiose spiagge sarde a caccia di video da regalare a fidanzati e fidanzate vip?

LA FIGURA DI SIMONA VENTURA E I TENTATORI

La versione vip potrebbe essere leggermente diversa rispetto a quella dei comuni mortali e potrebbe assomigliare molto alla prima versione di Temptation Island (quella di Karina Cascella) in cui fidanzati e fidanzate erano chiamati ad entrare in studio per commentare i comportamenti dei loro rispettivi compagni. A questo punto la presenza di Simona Ventura potrebbe essere diversa da quella di Filippo Bisciglia confermatissimo alla conduzione della versione normale. Resta da capire quali saranno i protagonisti di questa versione vip. Per alcuni potrebbe toccare proprio a Gemma Galgani mettere alla prova il suo amore, magari quello con Marco, ma per altri sembra che i protagonisti potrebbero essere lontani da Uomini e donne. Chi si avvicina pericolosamente al trono passando da Temptation Island Vip potrebbe essere Michael Terlizzi, figlio di Franco, che da possibile gieffino potrebbe diventare tentatore.

