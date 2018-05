Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Maria De Filippi contraria: chi litigherà con Gemma? L’indiscrezione

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi è contraria e vuole convincerla a rimanere: chi litigherà con Gemma Galgani durante il trono over? L’indiscrezione di Nuovo TV.

09 maggio 2018 Valentina Gambino

Tina dice addio a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Tina Cipollari sarebbe prontissima a lasciare Uomini e Donne. Queste le indiscrezioni che trapelano tra le pagine del settimanale Nuovo Tv e che stanno lasciando gli estimatori della burrosa opinionista, assolutamente senza parole. Vediamo di scoprirne di più sul destino (apparentemente incerto) sull’ex vamp più amata del piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Tina sarebbe ormai prontissima a lasciare il programma dedicato ai sentimenti in onda nel pomeriggio dell’ammiraglia di Casa Mediaset. Sull’ultimo numero in edicola infatti, si legge che la bionda vorrebbe prendersi una pausa dalla trasmissione di Canale 5 per dedicarsi interamente alla famiglia dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli. La donna infatti, vorrebbe dedicarsi maggiormente ai tre figli: Matias, Francesco e Gianluca. I tre ragazzini sono attualmente alle prese con la separazione dei loro genitori che si sono detti addio dopo molti anni insieme.

Tina è pronta lasciare Uomini e Donne? Secondo quanto si legge tra le pagine di Nuovo TV, l’opinionista sarebbe predisposta a mollare lo storico programma che le ha regalato la popolarità indiscussa. “C’è una voce che circola da giorni. E che sta facendo tremare Mediaset. Tina Cipollari starebbe per lasciare Uomini e Donne. La Vamp avrebbe deciso di portare a termine la sua esperienza come tronista. E poi – da settembre – di prendersi una pausa dallo show. Il motivo? La storica opinionista vorrebbe dedicarsi alla famiglia. Ovvero ai suoi figli Matias, Francesco e Gianluca. Da quando a dicembre si è separata dal marito Chicco Nalli, lei, già molto presente, desidera dare maggiore attenzione ai suoi ragazzi”, si legge tra le pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti. In attesa di comprendere quale sarà la decisione finale dell’ex prosperosa vamp, pare che Maria De Filippi non sia d’accordo con la sua decisione e voglia convincerla a rimanere. Con chi potrebbe litigare Gemma Galgani se la Cipollari andasse via? Staremo a vedere cosa accadrà da settembre.

