Uomini e Donne/ Maria De Filippi pensa ai nuovi tronisti: da Giulia De Lellis a Giordano (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i prossimi tronisti? Giulia De Lellis vicina e uno tra Luigi Mastrianni e Giordano Mazzocchi?

09 maggio 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi conduce “Uomini e Donne”

Oramai questa edizione di Uomini e Donne va verso la conclusione. Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro faranno la loro scelta nei prossimi giorni, e per fine maggio Maria De Filippi saluterà il pubblico, dando appuntamento a settembre. Ecco perché in molti iniziano già a chiedersi quali potrebbero essere i volti che andrebbero ad occupare il trono classico nella prossima edizione di Uomini e Donne. Da quando si è saputo della rottura con Andrea Damante, il pubblico ha iniziato a sperare nel ritorno di Giulia De Lellis al programma, stavolta come tronista. Pare però che la cosa non sia del tutto impossibile. Nuovo Tv, nel numero in edicola questa settimana, infatti annuncia: "Sembra ormai certo che la De Lellis sarà sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva."

LUIGI E GIORDANO SUL TRONO SE NON SCELTI?

Giulia De Lellis potrebbe davvero decidere di rimettere in gioco il proprio cuore dopo la grande delusione della fine della relazione con Andrea. "Questo potrebbe essere il momento giusto per rimettersi in gioco e, chissà, trovare un nuovo amore. - si legge ancora su Nuovo - Di certo la sua presenza potrebbe far gioco alla De Filippi e al programma di Canale 5: con tutti i fan che ha Giulia, il record di ascolti sarebbe assicurato". Al suo fianco, nel caso non venissero scelti entrambi o almeno uno dei due, Maria De Filippi potrebbe piazzare Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni. Il pubblico li reclama a gran voce: i due amici hanno davvero conquistato il pubblico e con loro il successo sarebbe assicurato. Se poi accettasse anche Giulia, quello di settembre 2018 potrebbe essere un trono dai grandi record di ascolti!

