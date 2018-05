Uomini e Donne/ Tina Cipollari lascia il programma? La reazione di Gemma e Maria De Filippi (Trono Over)

09 maggio 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Arrivano notizie alquanto inaspettate sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Il settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola questa settimana, lancia un'indiscrezione bomba che potrebbe rendere molto felice Gemma Galgani. Pare infatti che Tina Cipollari, la noto opinionista e sua acerrima nemicha, voglia lasciare il programma. "Tina Cipollari starebbe per lasciare Uomini e Donne. La vamp avrebbe deciso di prendersi una pausa dallo show - si legge su Nuovo Tv - Il motivo? La storica opinionista vorrebbe dedicarsi alla famiglia. Ovvero ai suoi figli Mattias, Francesco e Gianluca. Da quando a dicembre si è separata dal marito Chicco "Kikò" Nalli, lei, già molto presente, desidera dare maggiore attenzione ai suoi ragazzi. Perché Tina, prima che vamp, è una mamma dolcissima".

Tina lascia Uomini e Donne? La De Filippi preoccupata...

Una notizia che potrebbe scatenare disparate reazioni da parte del pubblico. C'è chi infatti polemizza da tempo con i comportamenti della Cipollari (soprattutto nei confronti di Gemma Galgani), e chi invece sarebbe molto dispiaciuto dal suo addio. Si potrebbero aprire anche nuovi scenari per Gemma Galgani, che potrebbe anche prendere il posto di Tina al trono Classico. C'è però chi non ne sarebbe affatto felice: "C'è però chi non avrebbe fatto i salti di gioia di fronte a questo scenario: la De Filippi. - si legge ancora su Nuovo Tv - Maria sa bene che la Cipollari ha contribuito in maniera decisiva a far schizzare gli ascolti di Uomini e Donne". Sarebbe di certo una vera rivoluzione per il programma di Canale 5, per il momento si attende la conferma...

